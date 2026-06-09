दिल्ली अग्निकांड: किचन में लगी छोटी आग कैसे बन गई मौत का बड़ा कारण? Delhi IIT से ली जाएगी मदद

जांच के दौरान होटल की सुरक्षा व्यवस्था में भी कई बड़ी लापरवाहियां सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार बेसमेंट के गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से बचाव दल को अंदर पहुंचने में दिक्कत हुई। इसके अलावा होटल में आग से निपटने के जरूरी इंतजाम भी ठीक तरह से नहीं थे। होटल में एग्जिट गेट भी एक ही था। इसके अलावा 6 कमरों की मंजूरी थी, लेकिन फिर भी 25 कमरे बना रखे थे। अधिकारियों का कहना है कि अगर सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन किया गया होता और सभी इंतजाम पूरे होते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।