नई दिल्ली

Delhi Weather: 28 अगस्त को दिल्ली में बारिश का अलर्ट; ना के बराबर है तापमान बढ़ने की संभावना!

28 August Delhi Weather Update: 28 अगस्त को दिल्ली में बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान नियंत्रण में रह सकता है।

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 27, 2025

Delhi Weather
दिल्ली में बारिश का अलर्ट। फोटो सोर्स-ai

28 August Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए 28 अगस्त को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं और बिजली कड़कने की भी आशंका है।

28 अगस्त दिल्ली वेदर अपडेट

मौसम विभाग की माने तो 2 सितंबर तक दिल्ली में हल्की बारिश जारी रह सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान नहीं बढ़ने की उम्मीद भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बारिश हो सकती है।

दिल्ली मौसम का ताजा अपडेट

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में 28 से लेकर 2 सितंबर तक रुक-रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का क्रम देखे जाने की संभावना है। बीच-बीच में घने बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में इस हफ्ते अधिकतम तापमान के नियंत्रण में रह सकता है। हालांकि बीच-बीच में उमस की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की माने तो 28 और 31 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तो 29 और 30 अगस्त को तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।

AQI 55 अंक दर्ज

बारिश या फुहारों वाला मौसम होने की वजह से दिल्ली की हवा लगातार साफ है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली का मंगलवार को AQI 55 अंक दर्ज किया गया।

संबंधित विषय:

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

27 Aug 2025 04:50 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Weather: 28 अगस्त को दिल्ली में बारिश का अलर्ट; ना के बराबर है तापमान बढ़ने की संभावना!

