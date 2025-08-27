Delhi Weather: 28 अगस्त को दिल्ली में बारिश का अलर्ट; ना के बराबर है तापमान बढ़ने की संभावना!

28 August Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए 28 अगस्त को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं और बिजली कड़कने की भी आशंका है।
मौसम विभाग की माने तो 2 सितंबर तक दिल्ली में हल्की बारिश जारी रह सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान नहीं बढ़ने की उम्मीद भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में 28 से लेकर 2 सितंबर तक रुक-रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का क्रम देखे जाने की संभावना है। बीच-बीच में घने बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में इस हफ्ते अधिकतम तापमान के नियंत्रण में रह सकता है। हालांकि बीच-बीच में उमस की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग की माने तो 28 और 31 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तो 29 और 30 अगस्त को तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।
बारिश या फुहारों वाला मौसम होने की वजह से दिल्ली की हवा लगातार साफ है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली का मंगलवार को AQI 55 अंक दर्ज किया गया।