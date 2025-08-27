Delhi Weather: 28 अगस्त को दिल्ली में बारिश का अलर्ट; ना के बराबर है तापमान बढ़ने की संभावना!

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में 28 से लेकर 2 सितंबर तक रुक-रुक कर हल्की बारिश या फुहारें पड़ने का क्रम देखे जाने की संभावना है। बीच-बीच में घने बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में इस हफ्ते अधिकतम तापमान के नियंत्रण में रह सकता है। हालांकि बीच-बीच में उमस की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।