देशी ही नहीं विदेशियों पर भी ठगों की नजर; अमेरिकी नागरिकों को बनाया निशाना, ED ने 130 करोड़ रुपये…

ED के मुताबिक, "तलाशी की कार्रवाई के दौरान, आरोपियों से जुड़े 30 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। साथ ही, आठ लग्जरी कारें और कई महंगी लग्जरी घड़ियां भी जब्त की गईं। आरोपी साइबर घोटाले के जरिए अवैध रूप से कमाए गए पैसों से कथित तौर पर खरीदे गए आलीशान बड़े घरों में रह रहे हैं और अपराध की कमाई से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई कीमती संपत्तियां भी हासिल कर ली हैं।" फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।