देशी ही नहीं विदेशियों पर भी ठगों की नजर; अमेरिकी नागरिकों को बनाया निशाना, ED ने 130 करोड़ रुपये…

Delhi Crime: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को NCR में एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की। अवैध कॉल सेंटर के जरिए बदमाशों पर अमेरिकी नागरिकों से लगभग 130 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है।
ईडी के अनुसार, CBI द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर ED ने अपनी जांच शुरू की। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने आपस में मिलकर एक आपराधिक साजिश रची। नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने और उनसे तकनीकी धोखाधड़ी करने के इरादे से दिल्ली और आसपास के इलाकों में अवैध कॉल सेंटर चलाए गए।
ED की माने तो, "आरोपी साइबर घोटाले कर के अवैध रूप पैसा कमाते और आलीशान घरों में रहते। आरोपियों ने अपराध की आय से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई संपत्तियां भी अर्जित की हैं।"
20 अगस्त को ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में आरोपियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी के मुताबिक, "आरोपी अर्जुन गुलाटी, दिव्यांश गोयल और अभिनव कालरा नोएडा और गुरुग्राम में अवैध कॉल सेंटर्स चलाते थे। जहां वे अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर उन्हें निशाना बनाते थे। जांच से पता चला है कि आरोपियों ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच पीड़ितों से 1.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ठगी की।''
ED के मुताबिक, "तलाशी की कार्रवाई के दौरान, आरोपियों से जुड़े 30 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। साथ ही, आठ लग्जरी कारें और कई महंगी लग्जरी घड़ियां भी जब्त की गईं। आरोपी साइबर घोटाले के जरिए अवैध रूप से कमाए गए पैसों से कथित तौर पर खरीदे गए आलीशान बड़े घरों में रह रहे हैं और अपराध की कमाई से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई कीमती संपत्तियां भी हासिल कर ली हैं।" फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।