हरीश राणा को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन सपोर्ट, इच्छामृत्यु के लिए धीरे-धीरे अपनाई जा रही ये प्रक्रिया

Harish Rana: पिछले कई वर्षों से बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हरीश राणा के लिए 'पैसिव यूथेनेशिया' (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की कानूनी प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। एम्स (AIIMS) में गठित विशेष मेडिकल कमेटी की सोमवार को हुई अहम बैठक में यह कड़ा फैसला लिया गया कि अब हरीश को किसी भी प्रकार का कृत्रिम ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। विशेषज्ञों की मौजूदगी में तय हुई इस प्रक्रिया के तहत, उन्हें जीवित रखने के लिए ट्यूब के जरिए दिया जा रहा पोषण और हाइड्रेशन भी अब बंद कर दिया गया है। चिकित्सा जगत में दुर्लभ माने जाने वाले इस कदम के साथ ही, हरीश राणा को गरिमापूर्ण मृत्यु देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे अंतिम रूप दिया जा रहा है।