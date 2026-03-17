17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

हरीश राणा को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन सपोर्ट, इच्छामृत्यु के लिए धीरे-धीरे अपनाई जा रही ये प्रक्रिया

Harish Rana: एम्स (AIIMS) में हरीश राणा के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्युकी प्रक्रिया शुरू। ऑक्सीजन सपोर्ट और फीडिंग ट्यूब बंद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत डॉक्टरों की टीम कर रही है निगरानी

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 17, 2026

Harish Rana of Ghaziabad is not getting oxygen support

Harish Rana: पिछले कई वर्षों से बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हरीश राणा के लिए 'पैसिव यूथेनेशिया' (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की कानूनी प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। एम्स (AIIMS) में गठित विशेष मेडिकल कमेटी की सोमवार को हुई अहम बैठक में यह कड़ा फैसला लिया गया कि अब हरीश को किसी भी प्रकार का कृत्रिम ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। विशेषज्ञों की मौजूदगी में तय हुई इस प्रक्रिया के तहत, उन्हें जीवित रखने के लिए ट्यूब के जरिए दिया जा रहा पोषण और हाइड्रेशन भी अब बंद कर दिया गया है। चिकित्सा जगत में दुर्लभ माने जाने वाले इस कदम के साथ ही, हरीश राणा को गरिमापूर्ण मृत्यु देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आपको बता दें कि चिकित्सा विशेषज्ञों की देखरेख में हरीश राणा के जीवन रक्षक उपकरणों को हटाने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम और बेहद संवेदनशील चरण में है। मंगलवार से उन्हें पोषण और हाइड्रेशन देना बंद कर दिया जाएगा, जिसके तहत उनके शरीर में लगी फीडिंग ट्यूब को हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन उस पर कैप लगाकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एम्स (AIIMS) के डॉक्टरों की एक विशेष टीम अत्याधुनिक मॉनिटर्स के माध्यम से उनकी नब्ज और स्वास्थ्य की पल-पल की निगरानी कर रही है। 'पैसिव यूथेनेशिया' के तय मानकों के अनुसार, जीवन रक्षक प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने की यह प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, ताकि कानूनी और चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जा सके।

गोपनीयता और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन

इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एम्स (AIIMS) अस्पताल प्रशासन ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर मौन साध रखा है और अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 से 9 विशेषज्ञों वाली एक मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल टीम पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही है। यह टीम 'पैसिव यूथेनेशिया' के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कड़े दिशा-निर्देशों और कानूनी बारीकियों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कर रही है। एम्स के शांत गलियारों में चल रही यह प्रक्रिया न केवल चिकित्सा विज्ञान के लिए एक चुनौतीपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह कानूनी प्रावधानों और मानवीय संवेदनाओं के बीच एक अत्यंत जटिल और भावनात्मक संघर्ष का गवाह भी बन रही है।

ये भी पढ़ें

हरीश राणा की इच्छामृत्यु: जीवन बचाने के मकसद से कोई… एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती
नई दिल्ली
Harish Rana will not get ventilator support at AIIMS

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

17 Mar 2026 11:29 am

Published on:

17 Mar 2026 11:28 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / हरीश राणा को नहीं मिल रहा ऑक्सीजन सपोर्ट, इच्छामृत्यु के लिए धीरे-धीरे अपनाई जा रही ये प्रक्रिया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस दरोगा भर्ती के लिए आधार कार्ड में कम करवाई उम्र, जानिए कैसे पकड़ा गया

Meerut Police
नई दिल्ली

सांसद इमरान मसूद की लोकसभा में मांग, शाकम्भरी देवी के नाम से हो सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम

Saharanpur MP
नई दिल्ली

शादी करो और टैक्स बचाओ! राघव चड्ढा ने संसद में पेश किया ‘जॉइंट ITR’ का अनोखा आइडिया

raghav chadha joint itr formula save income tax after marriage
नई दिल्ली

‘हरीश राणा को महसूस न हो कि जानबूझकर…,’ AIIMS की डॉक्टर का ताजा बयान, कहा- उसे किसी तरह की पीड़ा न हो

Latest statement of AIIMS doctor regarding Harish Rana euthanasia
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में मौसम हुआ सुहावना: तापमान में भारी गिरावट, अगले हफ्ते फिर बूंदाबांदी के आसार

delhi ncr weather update rain temperature drop aqi improvement
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.