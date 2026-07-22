करोल बाग में आग से मची अफरा-तफरी, धुएं से घिरे PG में फंसे दो छात्र; दमकल ने समय रहते बचाई जान

आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की पांच गाड़ियों को लगाया गया। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली कराया गया और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह दी गई। वहीं, भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी की। अधिकारियों ने बताया कि आग के दौरान इमारत में मौजूद अन्य लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर राहत और बचाव कार्य बिना किसी बाधा के पूरा कराया।