कौन हैं उपहार अग्निकांड केस के हीरो IPS एसबीके सिंह? अब दी गई है ये बड़ी जिम्मेदारी

पुलिस अधिकारियों की माने तो हसन और चहल दोनों सतीश गोलचा से एक बैच वरिष्ठ हैं। हसन जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह विशेष पुलिस आयुक्त (मानव संसाधन विभाग, मानव संसाधन विकास) के पद पर कार्यरत थे। चहल सितंबर 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। चहल विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में लाइसेंसिंग और कानूनी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे।