Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

गणपति के पंडाल के पीछे चाकू गोद-गोद कर शख्स की निर्मम हत्या; खून से लथपथ मिली लाश

Delhi Crime: गणपति पंडाल के पीछे एक शख्स की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। शख्स की लाश खून से लथपथ हालत में मिली। मामले की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली

Harshul Mehra

Aug 28, 2025

दिल्ली में गणपति के पंडाल के पीछे चाकू गोद-गोद कर शख्स की निर्मम हत्या; फोटो सोर्स-Ai

Delhi Crime: देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गणपति पंडाल के पीछे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है।

गणपति पंडाल के पीछे युवक की हत्या

पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना इलाके में बुधवार (27 अगस्त) को एक शख्स की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विनोद नगर स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद पार्क में स्थापित एक गणेश पंडाल के पीछे युवक की हत्या कर दी गई।

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी वाले मार देंगे…’; अखिलेश यादव ने पूजा पाल की ‘आड़’ में ये क्या-क्या कह दिया?
लखनऊ
image

पुलिस और विधायक मौके पर पहुंचे

सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची। स्थानीय विधायक रवि नेगी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हत्या के कारणों की जांच जारी

युवक की पहचान और हत्या के पीछे के मकसद की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। घटना के समय आस-पास मौजूद स्थानीय लोगों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अभी तक केवल यह पुष्टि की है कि मृतक युवक की उम्र 22 से 24 वर्ष के बीच थी। हालांकि, उसकी सही पहचान अभी तक सत्यापित नहीं हुई है। साथ ही आरोपी की भी ता

मूर्ति स्थल के पास हुई हत्या से उत्सव स्थगित

घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवक की हत्या गणेश प्रतिमा पंडाल के पीछे हुई। जिसके कारण आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। वहीं फोरेंसिक टीम अपराधियों का पता लगाने के लिए घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है।

ये भी पढ़ें

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली
लखनऊ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

28 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / गणपति के पंडाल के पीछे चाकू गोद-गोद कर शख्स की निर्मम हत्या; खून से लथपथ मिली लाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.