गणपति के पंडाल के पीछे चाकू गोद-गोद कर शख्स की निर्मम हत्या; खून से लथपथ मिली लाश

Delhi Crime: देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गणपति पंडाल के पीछे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है।
पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना इलाके में बुधवार (27 अगस्त) को एक शख्स की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि पश्चिमी विनोद नगर स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद पार्क में स्थापित एक गणेश पंडाल के पीछे युवक की हत्या कर दी गई।
सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची। स्थानीय विधायक रवि नेगी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
युवक की पहचान और हत्या के पीछे के मकसद की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। घटना के समय आस-पास मौजूद स्थानीय लोगों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अभी तक केवल यह पुष्टि की है कि मृतक युवक की उम्र 22 से 24 वर्ष के बीच थी। हालांकि, उसकी सही पहचान अभी तक सत्यापित नहीं हुई है। साथ ही आरोपी की भी ता
घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवक की हत्या गणेश प्रतिमा पंडाल के पीछे हुई। जिसके कारण आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। वहीं फोरेंसिक टीम अपराधियों का पता लगाने के लिए घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है।