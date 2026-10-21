राहुल गांधी के 1 नवंबर के प्रदर्शन पर भड़के मनजिंदर सिरसा, बोले- सिखों के जख्मों को राजनीतिक फायदे के लिए न भुनाएं

Rahul Gandhi Protest: दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे देश में अशांति और तनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा ने कांग्रेस के 1 नवंबर से प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों की तारीख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दिन सिख समुदाय के लिए गहरे दर्द से जुड़ा है, क्योंकि 1984 में इसी दिन दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों में सिख विरोधी दंगे हुए थे। उन्होंने कहा कि इन दंगों में हजारों सिखों की जान गई और कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। उनके मुताबिक, पीड़ित परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं।