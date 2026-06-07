दिल्ली में फिर से लगी आग: 4 बच्चों समेत 8 लोगों का रेस्क्यू, दम घुटने से दो पिल्लों की मौत

Delhi House Fire: देश की राजधानी के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (NFC) से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां रविवार दोपहर एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने के कारण दो पिल्लों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग को दोपहर करीब 3:40 बजे इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद राहत और बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए घर में फंसे आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।