24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

40 मिनट में रेप किया, फिर मार डाला; IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी चार दिन की पुलिस रिमांड पर

Rahul Meena IRS Daughter: दिल्ली के कैलाश हिल्स में छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उसे चार दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Apr 24, 2026

murdering IRS officer daughte

IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी चार दिन की पुलिस रिमांड पर

Kailash Hills Murder Case: दिल्ली के चर्चित अमर कॉलोनी रेप और मर्डर केस में आरोपी राहुल मीणा को शुक्रवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस जांच में इस वारदात को लेकर कई रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे सामने आए हैं। आरोप है कि राहुल ने IRS अधिकारी की बेटी के साथ करीब 40 मिनट के अंदर ही दरिंदगी की और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है।

आपको बता दें कि पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाला तो पता चला कि राहुल सुबह 6:30 बजे इलाके में आया था और करीब 40 मिनट घर के अंदर बिताने के बाद 7:15 बजे वहां से फरार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल ने घर में लूटपाट शुरू की। घर की तिजोरी (लॉकर) फिंगरप्रिंट सेंसर से सुरक्षित थी। उसे खोलने के लिए आरोपी युवती के शरीर को सीढ़ियों से घसीटते हुए लॉकर तक ले गया। उसने छात्रा की उंगलियों के जरिए बायोमेट्रिक लॉक खोलने की कोशिश की ताकि वह नकदी और गहने निकाल सके।

कर्ज में डूबा था आरोपी

23 वर्षीय आरोपी राहुल मीणा पहले इसी घर में नौकर था, लेकिन जुए की लत और पड़ोसियों से पैसे उधार लेने की आदतों के कारण उसे दो महीने पहले काम से निकाल दिया गया था। उसे परिवार के रुटीन और घर की सुरक्षा की हर कमी पता थी। बुधवार सुबह करीब 6:39 बजे, जब युवती के माता-पिता (आईआरएस अधिकारी और डेंटिस्ट) जिम गए थे, राहुल ने जूते के रैक के पास छिपी 'स्मार्ट की' (चाबी) निकाली और घर के अंदर दाखिल हो गया।

चार्जर की तार से हमला और दरिंदगी

पुलिस के अनुसार, राहुल ने घर में घुसते ही पैसों की मांग की। जब छात्रा ने मना किया और अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया। राहुल ने उसे काबू करने के लिए मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला घोंटा और फिर सिर पर पानी की बोतल और लैंप से कई वार किए। युवती के बेहोश होने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फॉरेंसिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी यौन हमले और शरीर पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है।

ये भी पढ़ें

बेहोशी की हालत में रेप! बेसुध छात्रा को घसीटकर लॉकर तक ले गया, खून से सनी उंगलियों से ‘बायोमेट्रिक’ खोलने की कोशिश
नई दिल्ली
Rahul Meena Confession

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Updated on:

24 Apr 2026 11:37 am

Published on:

24 Apr 2026 11:30 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / 40 मिनट में रेप किया, फिर मार डाला; IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी चार दिन की पुलिस रिमांड पर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

12वीं में 90 प्रतिशत, मार्कशीट गिरवी रख खेला 5 लाख का जुआ, राहुल ने ऐसे बुना IRS की बेटी की हत्या का जाल

IRS Officer Daughter Case
नई दिल्ली

‘दीदी पैसे दे देतीं तो यह न होता’: IRS अधिकारी की बेटी से रेप और हत्या के आरोपी ने कबूला जुर्म, कोई पछतावा नहीं

IRS officer daughter murder case Delhi
नई दिल्ली

बायोमेट्रिक लॉकर खोलने की कोशिश में एक मंजिल घसीटा, दिल्ली रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा

राष्ट्रीय

IRS अफसर की बेटी को तीसरी मंजिल से घसीटकर तिजोरी तक लाया, राहुल पर लाखों का कर्ज, कई दफा अफसर ने भी कर्ज चुकाया

नई दिल्ली

IRS Officer Daughter Case: गला घोंटने से पहले बुरी तरह से पीटा था नौकर, शरीर पर मिले संघर्ष के निशान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

IRS Officer Daughter Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.