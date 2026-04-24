40 मिनट में रेप किया, फिर मार डाला; IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का आरोपी चार दिन की पुलिस रिमांड पर

आपको बता दें कि पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाला तो पता चला कि राहुल सुबह 6:30 बजे इलाके में आया था और करीब 40 मिनट घर के अंदर बिताने के बाद 7:15 बजे वहां से फरार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल ने घर में लूटपाट शुरू की। घर की तिजोरी (लॉकर) फिंगरप्रिंट सेंसर से सुरक्षित थी। उसे खोलने के लिए आरोपी युवती के शरीर को सीढ़ियों से घसीटते हुए लॉकर तक ले गया। उसने छात्रा की उंगलियों के जरिए बायोमेट्रिक लॉक खोलने की कोशिश की ताकि वह नकदी और गहने निकाल सके।