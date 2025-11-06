इस मामले में खत्री की ओर से वकील ओभिरुप घोष, निशांत खत्री, तेजस्विनी और शौर्य विक्रम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि उन्हें निरंतर धमकियां मिल रही हैं और जान का खतरा बना हुआ है, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि रौनक खत्री की सुरक्षा मांग पर “तुरंत कार्रवाई” की जाए। अदालत ने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि अगले दो सप्ताह तक पुलिस का एक बीट कॉन्स्टेबल प्रतिदिन कम से कम एक बार खत्री के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम की जांच करेगा और सुरक्षा की स्थिति पर नजर रखेगा।