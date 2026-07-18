18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस, लेकिन आंदोलन जारी; संसद मार्च से पहले बढ़ा सियासी दबाव

Sonam Wangchuk Latest News: 20 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के बाद भी आंदोलन जारी है और अब संसद मार्च को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Jul 18, 2026

Sonam Wangchuk Latest News

सोनम वांगचुक के अस्पताल पहुंचने के बाद भी आंदोलन का अगला चरण चर्चा में है। फोटो सोर्स-ANI

Sonam Wangchuk Latest News: जंतर-मंतर पर 21 दिनों से जारी सोनम वांगचुक का अनशन शनिवार को उस वक्त निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, जब दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस ने इसे उनकी बिगड़ती सेहत और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया कदम बताया, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा। आंदोलन से जुड़े लोगों ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा।

सेहत पर खतरा, अस्पताल ले गई पुलिस

शनिवार सुबह पुलिस टीम जंतर-मंतर पहुंची और चिकित्सकीय निगरानी में वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की विशेष टीम पहले से मौजूद थी, जहां उनकी स्वास्थ्य जांच शुरू की गई। लंबे अनशन के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक, लगातार उपवास से शरीर पर गंभीर असर पड़ने की आशंका बनी हुई थी, इसलिए समय रहते चिकित्सकीय हस्तक्षेप जरूरी माना गया।

इस बीच जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई और प्रदर्शनकारियों से धरना स्थल खाली करने की अपील की गई। इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और बाद में हिरासत में ले लिया। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब संसद मार्च पर नजर

सोनम वांगचुक पिछले तीन सप्ताह से अनशन पर हैं। वे परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिना किसी ठोस सरकारी पहल के अनशन समाप्त करना उनके आंदोलन के उद्देश्य को कमजोर करेगा।

दिलचस्प बात यह है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी आंदोलन का अगला चरण चर्चा में है। आंदोलन से जुड़े संगठन पहले ही 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता चुनती है या फिर प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। फिलहाल वांगचुक अस्पताल में हैं, लेकिन उनका आंदोलन और उससे जुड़ा राजनीतिक विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा।

CJP Protest: जंतर-मंतर से CJP प्रदर्शनकारियों को घसीटकर निकाल रही पुलिस, सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती

ये भी पढ़ें
Protesters being removed from the Jantar Mantar protest site

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जंतर मंतर

Updated on:

18 Jul 2026 09:08 am

Published on:

18 Jul 2026 09:08 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस, लेकिन आंदोलन जारी; संसद मार्च से पहले बढ़ा सियासी दबाव

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, जंतर-मंतर पर बिगड़े हालातों के बीच उठाया गया कदम

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

'अमीर दिखोगे तो सब कुछ महंगा मिलेगा !' Apple छोड़ Vivo अपनाने वाले शख्स का दावा वायरल

bengaluru professional
नई दिल्ली

CJP Protest: मंच पर फूट-फूटकर रोने लगे अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक की जगह अनशन पर बैठने का किया ऐलान

Abhijit Deepke
राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक के बाद Cockroach Janata Party के अध्यक्ष अभिजीत दीपके बैठे अनशन पर, जंतर-मंतर पर जुटने की अपील

Abhijeet Dipke, Cockroach Janta Party, Jantar Mantar Protest
नई दिल्ली

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक अस्पताल में, पत्नी की सख्त चेतावनी; जंतर-मंतर पर दिपके ने संभाली अनशन की कमान

Wangchuk's Wife Warns Hospital
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.