सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस, लेकिन आंदोलन जारी; संसद मार्च से पहले बढ़ा सियासी दबाव

दिलचस्प बात यह है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी आंदोलन का अगला चरण चर्चा में है। आंदोलन से जुड़े संगठन पहले ही 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत का रास्ता चुनती है या फिर प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। फिलहाल वांगचुक अस्पताल में हैं, लेकिन उनका आंदोलन और उससे जुड़ा राजनीतिक विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा।