चौकी में दुष्कर्म, गर्भपात और फर्जी शादी…दरोगा ने मदद के बहाने युवती की लूटी आबरू

इसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण ली, लेकिन उसे वहां न्याय नहीं मिला। पुलिस ने पीड़िता की आवाज ही दबाने की कोशिश की। जब कानून के रखवालों ने ही आंखें मूंद लीं तो न्याय की तलाश में युवती को गाजियाबाद न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने उसकी दर्दभरी दास्तान को सुना और आरोपी दरोगा के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद लोनी थाने में आरोपी दारोगा के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, गैर-सहमति से गर्भपात और आपराधिक धमकी देने के मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़िता का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि दरोगा ने उसके भाई को झूठे केस में फंसाकर उसे भी धमकाना शुरू कर दिया। ताकि वह चुप हो जाए। फिलहाल, दरोगा की तैनाती बरेली जिले में है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने पुष्टि की है कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हो चुका है और पीड़िता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की गहन जांच कर कार्रवाई की जाएगी।