‘भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था’, सुधांशु त्रिवेदी ने गिनाई देश की आर्थिक रफ्तार

सुधांशु त्रिवेदी ने गिनाई देश की आर्थिक रफ्तार, फोटो सोर्स- IANS
Sudhanshu Trivedi statement: दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भारत की आर्थिक विकास दर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया एक गंभीर दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि किसी भी प्रमुख रेटिंग एजेंसी के मानकों को देखें तो भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की आर्थिक विकास दर महत्वपूर्ण है। उन्होंने सवाल किया कि दुनिया की कौन-सी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा विकास दर के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी रेटिंग एजेंसी के बेंचमार्क को देखा जाए तो भारत अभी भी सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
सुधांशु त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर शिवसेना, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने का आरोप लगाया है। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को यह भी पता होना चाहिए कि एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में कांग्रेस से अलग होकर बनी थी।
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि शरद पवार ने 1999 में विदेशी मूल के नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था। उन्होंने राहुल गांधी के पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस का जिक्र किए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि पार्टी के नाम में ही ‘कांग्रेस’ शब्द शामिल है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते समय यह ध्यान नहीं देते कि जिन राजनीतिक दलों का वह जिक्र कर रहे हैं, उनका कांग्रेस से क्या संबंध रहा है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के इतिहास और उसकी जड़ों की जानकारी रखनी चाहिए। त्रिवेदी ने अपने बयान में राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पहले अपनी पार्टी के इतिहास को समझना चाहिए और उसके बाद बीजेपी पर आरोप लगाने चाहिए।
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