‘भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था’, सुधांशु त्रिवेदी ने गिनाई देश की आर्थिक रफ्तार

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि शरद पवार ने 1999 में विदेशी मूल के नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था। उन्होंने राहुल गांधी के पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस का जिक्र किए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि पार्टी के नाम में ही ‘कांग्रेस’ शब्द शामिल है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगाते समय यह ध्यान नहीं देते कि जिन राजनीतिक दलों का वह जिक्र कर रहे हैं, उनका कांग्रेस से क्या संबंध रहा है।