आपको लगता है कि आप देश के कानून से ऊपर हैं? लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी में असम के प्रोफेसर पर भड़की सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि प्रोफेसर एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्हें निलंबित किया जा चुका है और वे अब तक 179 दिन जेल में रह चुके हैं। राज्य की ओर से पेश वकील ने बताया कि उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से एक मामला पॉक्सो अधिनियम के तहत है। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कई बार अश्लील पोस्ट डाली हैं, जिन्हें खुली अदालत में पढ़ना भी मुश्किल है। यह सुनकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "आपने बच्चों और परिपक्व महिलाओं तक को नहीं बख्शा। हर तरह की घिनौनी हरकत करते हैं और फिर इस तरह का बयान देते हैं। क्या आपको लगता है कि आप देश के कानून से ऊपर हैं?"