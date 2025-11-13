Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

आपको लगता है कि आप देश के कानून से ऊपर हैं? लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी में असम के प्रोफेसर पर भड़की सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: पोस्ट वायरल होने के बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पहले निचली अदालत में जमानत की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि मामला आरोप तय होने की प्रक्रिया में है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 13, 2025

Supreme Court slams Assam professor for obscene comments on girls and Pakistan support

सुप्रीम कोर्ट में असम के प्रोफेसर की जमानत याचिका पर सुनवाई।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक प्रोफेसर मोहम्मद जॉयनल आब्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि प्रोफेसर का 'विकृत दिमाग' है और वे इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोफेसर पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में और महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां की थीं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई की। यह याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें जुलाई में प्रोफेसर को राष्ट्र-विरोधी गतिविधि से जुड़े मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट

मामले के अनुसार, प्रोफेसर ने फेसबुक पर एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था "हम पाकिस्तानी नागरिकों के भाइयों के साथ हैं और भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे।" इस पोस्ट में तुर्की के राष्ट्रपति का भी समर्थन किया गया था, जिन्होंने कथित रूप से पाकिस्तान का पक्ष लिया था। पोस्ट वायरल होने के बाद प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पहले निचली अदालत में ज़मानत की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि मामला आरोप तय होने की प्रक्रिया में है। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील की।

उच्च न्यायालय का फैसला

लाइव लॉ के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पोस्ट ऐसे समय में की गई थी जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण थे। कोर्ट ने माना कि प्रोफेसर ने भारत के बजाय पाकिस्तान का समर्थन किया और इस तरह उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 51ए में वर्णित नागरिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया। अदालत ने आदेश दिया कि आरोप तय होने और अभियोजन पक्ष के कम से कम दो गवाहों से पूछताछ के बाद ही ज़मानत पर दोबारा विचार किया जाए। इस आदेश के खिलाफ प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि प्रोफेसर एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्हें निलंबित किया जा चुका है और वे अब तक 179 दिन जेल में रह चुके हैं। राज्य की ओर से पेश वकील ने बताया कि उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से एक मामला पॉक्सो अधिनियम के तहत है। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कई बार अश्लील पोस्ट डाली हैं, जिन्हें खुली अदालत में पढ़ना भी मुश्किल है। यह सुनकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "आपने बच्चों और परिपक्व महिलाओं तक को नहीं बख्शा। हर तरह की घिनौनी हरकत करते हैं और फिर इस तरह का बयान देते हैं। क्या आपको लगता है कि आप देश के कानून से ऊपर हैं?"

प्रोफेसर शब्द को शर्मसार किया

वकील ने सफाई दी कि जैसे ही प्रोफेसर को अपनी गलती का अहसास हुआ, उन्होंने पोस्ट हटा दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब उन पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधि का आरोप लगा है। लेकिन न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि रिकॉर्ड देखकर लगता है कि प्रोफेसर इंटरनेट का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा "आप युवा लड़कियों के लिए खतरा हैं। आप किस तरह के शिक्षक हैं? आपने प्रोफेसर शब्द को शर्मसार कर दिया है।"

वकील के तर्क पर सुप्रीम आदेश

वकील ने दलील दी कि यह याचिकाकर्ता की 'अपरिपक्वता' का मामला है और उनकी दो नाबालिग बेटियां हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निचली अदालत में मामला आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मई से वहां कोई पीठासीन अधिकारी (जज) नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में निर्देश प्राप्त करने को कहा। साथ ही, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह संबंधित अदालत में जल्द से जल्द नए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर विचार करे ताकि मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ सके।

ये भी पढ़ें

जनवरी में बड़े हमले की साजिश का पर्दाफाश, धमाके से पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार में घूम रही थी कार
नई दिल्ली
Red Fort blast i20 car also seen in Connaught Place and Mayur Vihar before Delhi blast

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Supreme Court

Published on:

13 Nov 2025 02:53 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / आपको लगता है कि आप देश के कानून से ऊपर हैं? लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी में असम के प्रोफेसर पर भड़की सुप्रीम कोर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Blast: ED के निशाने पर अल फलाह यूनिवर्सिटी, फंडिंग की जांच के आदेश

Al Falah University
राष्ट्रीय

Delhi Blast: जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उमर, उसने भी किया था फर्जीवाड़ा, अब मिला नोटिस

अल-फलाह विश्वविद्यालय को NAAC ने जारी किया नोटिस
राष्ट्रीय

‘मेरा भाई बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया…डॉ. मुजम्मिल को किराए का कमरा देने वाला मौलवी के भाई का बयान

Mohammad Shahabad
राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए लाल किले पर दिखी ‘लेडी सिंघम’ शाहिदा परवीन, कश्मीर में आतंकवादी नाम से घबराते

राष्ट्रीय

1-2-3-4 नहीं, 32 कारों में बम ब्लास्ट की थी तैयारी! मस्जिद में आखिरी नमाज…डायरियों ने खोले राज

Red Fort Blast Not just one two 3 or 4 but 32 cars were being bombed Last prayers at mosque
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.