दलित परिवार छोड़ेगा हिंदू धर्म, स्वतंत्र भारद्वाज ने जिस शख्स पर किया हमला, अब उसका परिवार अपनाएगा बौद्ध धर्म

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में पीड़ित व्यक्ति की बेटी ने कहा कि उनका पूरा परिवार वैचारिक रूप से पहले से ही बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। "हमारा परिवार विचारों के स्तर पर बौद्ध धर्म का अनुयायी है। जिस तरह डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हम भी उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जल्द ही सभी जरूरी कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करके इसे आधिकारिक दस्तावेजों में भी दर्ज करा लिया जाएगा।" इस दौरान पीड़िता ने एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) के बेजा इस्तेमाल के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि लोगों को पहले इस कानून की बारीकियों को समझने की जरूरत है।