आपदा के समय अब दिल्ली को नहीं करना होगा इंतजार, अपनी राहत फोर्स बनाएगी सरकार; CM रेखा गुप्ता ने शुरू की तैयारी

दिल्ली सरकार की यह तैयारी हाल में हुए सत्य निकेतन हादसे के बाद और अहम हो गई है। हादसे के बाद राहत और बचाव के काम में NDRF की टीम ने तेजी से काम किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने NDRF की टीम के काम और तालमेल की तारीफ की।

हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए। 8 सितंबर को उन्होंने हादसे वाली जगह के पास बनी जर्जर इमारत को गिराने के निर्देश दिए थे। दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों ने इमारत के अंदर रखा छात्रों का सामान भी सुरक्षित बाहर निकाला।