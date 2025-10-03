दिल्ली में दिवाली से पहले बड़ी साजिश का भंडाफोड; तीन ठिकानों पर ताबड़तोड़ मारेमारी, नकली घी समेत 6 दबोचे

पुलिस के अनुसार, शिव विहार में पहली छापेमारी में 520 किलोग्राम नकली घी बरामद किया गया। इस दौरान 30 साल के सफीक को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उसी इलाके में दूसरी छापेमारी में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 50 साल के यूसुफ मलिक भी शामिल हैं। यूसुफ मलिक का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके चलते पुलिस ने इसे आदतन अपराधी बताया है। यूसुफ मलिक का 22 साल का बेटा महबूब भी गिरफ्तार हुआ है। जबकि गाजियाबाद निवासी शाकिर और शाहरुख भी पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए। यह सभी लोग यूसुफ मलिक के साथ नकली घी बनाने में जुटे थे। पुलिस ने बताया कि यूसुफ मलिक के ठिकाने पर कार्रवाई के दौरान 440 किलो नकली घी, गैस सिलेंडर, चूल्हे और रासायनिक पदार्थ भी बरामद किया गया। जिसे जब्त कर लिया गया है।