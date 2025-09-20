माय डियर फ्रेंड ने दिया झटका…HIB वीजा शुल्क बढ़ने पर गरजी AAP, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?

Arvind Kejriwal: अमेरिका ने भारतीय प्रोफेशनल्स को करारा झटका देते हुए H-1B वीजा आवेदनों की फीस में भारी बढ़ोतरी की है। अब इस वीजा के लिए आवेदन करने पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) की वार्षिक फीस देनी होगी। यह शुल्क 21 सितंबर से लागू होगा। अभी तक H-1B वीजा फीस 1 से 6 लाख रुपए के बीच होती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी इस आदेश को लेकर भारत में सियासत गरमा गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और नौकरीपेशा वर्ग के लिए “भारी झटका” बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा कटाक्ष किया है।