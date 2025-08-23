Murder: प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में बड़ा खुलासा, बेटे ने की हत्या, मां ने ठिकाने लगाया शव, क्यों परेशान कर रही थी साली?

कुलबीर ने बताया कि 11 जुलाई से हरबीर का मोबाइल फोन बंद आ रहा था। इस दौरान 14 जुलाई को उसकी पत्नी और बेटा अजरौंदा गांव पहुंचे और परिजनों को बताया कि हरबीर विदेश घूमने गया है। जब परिजनों ने दोबारा 27 जुलाई को उनसे पूछताछ की तो वे टालमटोल कर चले गए और मोबाइल फोन भी बंद कर लिया। इससे संदेह और गहरा गया। इसी संदेह के आधार पर 31 जुलाई को थाना बीपीटीपी में शिकायत दर्ज कराई गई और अगले दिन यानी 1 अगस्त को पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ने पर क्राइम ब्रांच सेंट्रल ने संगीता और साहिल को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ में वारदात का पर्दाफाश हो गया।