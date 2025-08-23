Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

Murder: प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में बड़ा खुलासा, बेटे ने की हत्या, मां ने ठिकाने लगाया शव, क्यों परेशान कर रही थी साली?

Murder: दिल्ली से सटे फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि हरबीर को उनकी पत्नी और साली मानसिक रूप से परेशान करते थे।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 23, 2025

Wife and son arrested murder property dealer Harbir Malik in Faridabad also dispute with sister-in-law
फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में मां-बेटे गिरफ्तार।

Murder: दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रिश्तों का कत्ल करने की वारदात सामने आई है। लगभग डेढ़ महीने से लापता चल रहे प्रॉपर्टी डीलर का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी और बेटे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद फरीदाबाद सेक्टर-75 स्थित टेरा लवीनियम सोसाइटी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर हरबीर मलिक की हत्या का सच सामने आया।

अदालत ने आरोपियों को चार दिन के रिमांड पर भेजा

बहरहाल, क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने मृतक की पत्नी संगीता और बेटे साहिल को गिरफ्तार कर शुक्रवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि हरबीर की हत्या उसके बेटे साहिल ने की थी। वहीं पत्नी संगीता ने बेटे का साथ देते हुए शव को ठिकाने लगाने में मदद की। मृतक के भाई ने बताया कि हरबीर मलिक को उसकी पत्नी और साली मानसिक रूप से परेशान करते थे। पुलिस अब साली का कनेक्‍शन तलाशने में जुटी है।

गुमशुदगी की शिकायत से हत्या का राजफाश

मृतक के भाई अजरौंदा निवासी कुलबीर ने 31 जुलाई को बीपीटीपी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनका भाई हरबीर मलिक टेरा लवीनियम सोसाइटी सेक्टर-75 में अपने परिवार के साथ रहता था। परिजनों का आरोप था कि हरबीर को उसकी पत्नी संगीता, बेटा साहिल और साली लगातार मानसिक रूप से परेशान करते थे और उससे मारपीट भी करते थे। इसी वजह से हरबीर ने कुछ समय पहले पत्नी और बेटे से अलग होकर सेक्टर-7 में रहना शुरू कर दिया था।

मृतक के भाई को मां-बेटे ने किया गुमराह

कुलबीर ने बताया कि 11 जुलाई से हरबीर का मोबाइल फोन बंद आ रहा था। इस दौरान 14 जुलाई को उसकी पत्नी और बेटा अजरौंदा गांव पहुंचे और परिजनों को बताया कि हरबीर विदेश घूमने गया है। जब परिजनों ने दोबारा 27 जुलाई को उनसे पूछताछ की तो वे टालमटोल कर चले गए और मोबाइल फोन भी बंद कर लिया। इससे संदेह और गहरा गया। इसी संदेह के आधार पर 31 जुलाई को थाना बीपीटीपी में शिकायत दर्ज कराई गई और अगले दिन यानी 1 अगस्त को पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ने पर क्राइम ब्रांच सेंट्रल ने संगीता और साहिल को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ में वारदात का पर्दाफाश हो गया।

मारपीट में गई जान, मां-बेटे ने मिलकर फेंका शव

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पूछताछ में साहिल ने कबूल किया कि 11 जुलाई की रात वह देर से घर लौटा था। दरवाजा बंद होने के कारण उसने पड़ोसी के मकान से होकर खिड़की के रास्ते घर में प्रवेश किया। अंदर आने पर उसका पिता हरबीर से झगड़ा हो गया, जो मारपीट में बदल गया। इसी दौरान हरबीर की मौत हो गई। जब संगीता घर पहुंची और पति को मृत देखा तो उसने बेटे साहिल का साथ दिया। दोनों ने मिलकर हरबीर के शव को उठाया और अरावली जंगल में सिद्धदाता आश्रम के पास सूरजकुंड मार्ग पर बने पुलिस चौकी के नीचे फेंक दिया।

आगे की जांच जारी

पुलिस ने बताया कि हत्या और शव ठिकाने लगाने में संगीता और साहिल की संलिप्तता साफ हो चुकी है। हालांकि अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। ताकि हत्या की असली वजह और अन्य लोगों की भूमिका सामने लाई जा सके। पुलिस चार दिन की रिमांड के दौरान दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रॉपर्टी डीलर का अपनी साली से क्या विवाद चल रहा था। परिजनों ने साली पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप किस आधार पर लगाया है? जो भी पुलिस जांच के बाद मामले की सच्चाई सामने आएगी।

Hindi News / Delhi / New Delhi / Murder: प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में बड़ा खुलासा, बेटे ने की हत्या, मां ने ठिकाने लगाया शव, क्यों परेशान कर रही थी साली?

