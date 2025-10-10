इक तरफा इश्क में लिखी गर्भवती महिला के अपहरण की स्क्रिप्ट, 24 घंटे बाद छोडक़र भागा गिरोह

पुलिस के मुताबिक अंजू ने खुलासा किया शादी से पहले मुरैना में बीएड की पढाई कर रही थी। उस दौरान योगी से मुलाकात हुई थी। उस दौरान योगी उससे इक तरफा इश्क करने लगा। इस दौरान अंजू के परिवार ने भी योगी से उसकी शादी की बात की, लेकिन जब पता चला कि वह अपराधिक प्रवृति का है तो उससे नाता तोड़ दिया। लेकिन योगी उसे छोडऩे को राजी नहीं था। योगी ने उसके साथ शादी की झूठी नोटरी करवाई। इसी सनक में अपहरण की साजिश रची।

16 पर एफआइआर

गुर्जा गांव से बुधवार रात अंजू गुर्जर को अगवा करने में जोगेन्द्र उर्फ जोगे उर्फ योगी पुत्र राजवीर गुर्जर निवासी तिलोंधा, मुरैना, अंके पुत्र राजवीर गुर्जर तिलोंधा, रवि गुर्जर पुत्र नत्थी सिंह गुर्जर निवासी बिरवासिन,सत्यवीर पुत्र रामवरन गुर्जर निवासी पहाडी, प्रदीप पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी तौर निरार, मुरैना और तहसीला पुत्र सोनेराम गुर्जर, शेरु पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी मौरोली देवपुर, धौलपुर, कल्ली पुत्र नत्थी गुर्जर, डीपी पुत्र नत्थी गुर्जर निवासी बरवासिन, भोला पुत्र हल्का पुत्र विद्याराम गुर्जर निवासी पिपरई सराय छोला मुरैना, बिज्जे पुत्र रामवरन गुर्जर निवासी पहाडी बानमोर, रामलखन पुत्र नरवीर गुर्जर निवासी तिलौंधा, समेत 4 अज्ञात पर केस दर्ज किया है।