Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

इक तरफा इश्क में लिखी गर्भवती महिला के अपहरण की स्क्रिप्ट, 24 घंटे बाद छोडक़र भागा गिरोह

मुरैना, श्योपुर और धौलपुर पुलिस के वांटेड योगी गुर्जर ने करीब 20 साथियों के साथ गुर्जा गांव में घुसकर गिर्राज गुर्जर की पत्नी अंजू को अगवा किया था।

2 min read

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Oct 10, 2025

इकतरफा इश्क में गर्भवती का अपहरण

40 किलोमीटर पैदल जंगल में भूखा प्यासा चलाया

गुर्जा गांव (तिघरा) से बुधवार रात गनप्वाइंट पर गर्भवती अंजू गुर्जर (20) को अगवा कर ले गया 25 हजार के इनामी योगी उर्फ जोगे उर्फ जोगेन्द्र गुर्जर का गैंग उसे लंका पहाड़ (तिघरा और बानमोर के बार्डर) पर जंगल में लावारिस छोडक़र भाग गया है। अंजू की हालत नाजुक हैं, उसे डिलेवरी के लिए कमलराजा अस्पताल में भर्ती कराया है। अब अंजू जो कहानी सुना रही है उसे सुनकर पुलिस भी दंग है।

अंजू ने पुलिस को बताया उसके अपहरण की स्क्रिप्ट 25 हजार के इनामी योगी उर्फ जोगे उर्फ जोगेन्द्र गुर्जर ने इक तरफा इश्क में लिखी है। उसके अगवा कर योगी गुर्जर छाती ठोककर बोल रहा था कि उसके इश्क में ही अपराधी बना है। मरने से पहले उसे अगवा करने की कसम खाई थी उसे पूरा किया है। अब उसे वापस पति के पास नहीं जाने देगा। उसके लिए पुलिस से भी टकराएगा। योगी को पता था कि वह गर्भवती है कभी भी डिलेवरी हो सकती है लेकिन उसके बाद भी गिरोह ने उस पर तरस नहीं किया। गांव से अगवा करने के बाद पैदल जंगल के रास्ते भूखा प्यासा चलाते रहे। करीब 40 किलो मीटर पैदल चलाकर गिरोह उसे गुरुवार शाम को लंका पहाड़ पर लाया था। उस दौरान पुलिस का मूवमेंट दिखा तो बदमाश उसे छोडक़र भाग गए।

मुरैना में पहचान, शादी की झूठी नोटरी

पुलिस के मुताबिक अंजू ने खुलासा किया शादी से पहले मुरैना में बीएड की पढाई कर रही थी। उस दौरान योगी से मुलाकात हुई थी। उस दौरान योगी उससे इक तरफा इश्क करने लगा। इस दौरान अंजू के परिवार ने भी योगी से उसकी शादी की बात की, लेकिन जब पता चला कि वह अपराधिक प्रवृति का है तो उससे नाता तोड़ दिया। लेकिन योगी उसे छोडऩे को राजी नहीं था। योगी ने उसके साथ शादी की झूठी नोटरी करवाई। इसी सनक में अपहरण की साजिश रची।
16 पर एफआइआर
गुर्जा गांव से बुधवार रात अंजू गुर्जर को अगवा करने में जोगेन्द्र उर्फ जोगे उर्फ योगी पुत्र राजवीर गुर्जर निवासी तिलोंधा, मुरैना, अंके पुत्र राजवीर गुर्जर तिलोंधा, रवि गुर्जर पुत्र नत्थी सिंह गुर्जर निवासी बिरवासिन,सत्यवीर पुत्र रामवरन गुर्जर निवासी पहाडी, प्रदीप पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी तौर निरार, मुरैना और तहसीला पुत्र सोनेराम गुर्जर, शेरु पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी मौरोली देवपुर, धौलपुर, कल्ली पुत्र नत्थी गुर्जर, डीपी पुत्र नत्थी गुर्जर निवासी बरवासिन, भोला पुत्र हल्का पुत्र विद्याराम गुर्जर निवासी पिपरई सराय छोला मुरैना, बिज्जे पुत्र रामवरन गुर्जर निवासी पहाडी बानमोर, रामलखन पुत्र नरवीर गुर्जर निवासी तिलौंधा, समेत 4 अज्ञात पर केस दर्ज किया है।

यह है मामला

मुरैना, श्योपुर और धौलपुर पुलिस के वांटेड योगी गुर्जर ने करीब 20 साथियों के साथ गुर्जा गांव में घुसकर गिर्राज गुर्जर की पत्नी अंजू को अगवा किया था। बृजलाल सिंह गुर्जर का कहना था योगी और उसके साथी बदमाशों ने घुसकर दनादन करीब 15 फायर किए। बदमाश उनके घर में घुसे बहू अंजू को खींचकर ले गए। इन लोगों का विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें पत्नी धनवंती, बेटे गिर्राज और भाई रामेश्वर सहित भागवंती को बंदूक की बट से मारा।

24 घंटे में गर्भवती को छुड़ाया, बदमाशों की तलाश

गर्भवती महिला को अगवा कर ले गए बदमाशों की तलाश में पुलिस की कई टीम लगी थीं। पुरानी छावनी थाना टीआई संतोष यादव की टीम को बदमाश योगी गुर्जर गिरोह की लंका पहाड पर लोकेशन मिली तो टीम ने वहां दबिश दी। अपहृत महिला गर्भवती थी उसे प्रसव पीड़ा शुरु हो चुकी थी। उस हालत में बदमाश उसे साथ ले जाने में नाकाम रहे तो छोडक़र भाग गए। महिला को प्रसव को कमलाराजा अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम लगी हैं।
धर्मवीर सिंह यादव एसएसपी ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

10 Oct 2025 11:34 am

Published on:

10 Oct 2025 11:33 am

Hindi News / News Bulletin / इक तरफा इश्क में लिखी गर्भवती महिला के अपहरण की स्क्रिप्ट, 24 घंटे बाद छोडक़र भागा गिरोह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Karwa Chauth 2025:एक्सीडेंट के बाद बदल गई ज़िंदगी, पत्नी ने नहीं छोड़ा साथ, प्रेरणादायक है सोशल मीडिया कपल की सच्चे प्यार की कहानी

अलवर

अब शिक्षक नहीं बनेंगे बीएसी-सीएसी, काउंसलिंग पर लगी रोक

BAC CAC post counseling halted corruption charges PEC meeting satna mp news
सतना

त्योहार पर दुकानदारों ने सड़कों तक फैलाया सामान, बिगड़ी यातायात व्यवस्था

Shopkeepers spread their goods on the streets during the festival, disrupting traffic.
सागर

30 साल बाद ‘सरकारी नौकरी’ की उम्मीद नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

(फोटो सोर्स: AI Image)
ग्वालियर

राजनगर–राजसमंद हाइवे बना ‘डेथ ज़ोन’, ट्रकों की अवैध पार्किंग बनी मौत का जाल

Rajnagar Highway News
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.