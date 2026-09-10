एपल का पहला फोल्डेबल फोन ‘आइफोन डुओ’ लॉन्च, भारत में कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

इसका आउटर डिस्प्ले 5.4 इंच का और अंदर 7.6 इंच की बड़ी स्कीन मिलती है। यानी इसमें 3 स्क्रीन है। एक बाहर और दो अंदर। इसका 48 मेगापिक्सल डुअल कैमरा डिस्प्ले के अंदर छिपा है। अंदर के दो स्क्रीन पर अलग-अलग दो ऐप चला सकते हैं, दोनों को मर्ज कर सकते हैं या सिंगल एप को दोनो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंदर के दोनों स्क्रीन आपस में ऐसे जुड़ी हैं जो सिंगल दिखाई देती हैं। खास बात यह है कि मेन (रियर कैमरा) से फोटो खींचते वक्त जिसकी तस्वीर खींच रही है, वह खुद को आउटर स्क्रीन पर देख सकता है और बेहतर पोज दे सकता है।