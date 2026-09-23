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भोपाल में वकीलों का प्रदर्शन, अधिवक्ता से मारपीट करने वाला TI सस्पेंड

Lawyers Protest In Bhopal : वरिष्ठ अधिवक्ता से मारपीट के मामले में नाराज भोपाल जिला अदालत के वकीलों ने बुधवार को जिला अदालत चौराहे पर चक्काजाम कर दिया।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Sep 23, 2026

Lawyers Protest In Bhopal

भोपाल में वकीलों का प्रदर्शन (फोटो सोर्स: Patrika)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अदालत चौराहे पर बुधवार को जिला अदालत के वकीलों का सड़क पर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज वकीलों ने जिला अदालत के बाहर के पूरे चौराहे पर चक्काजाम कर अदालत के वरिषण अधिवक्ता से बीती रात मारपीट करने वाले जहांगीराबाद टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इधर, मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस विभाग ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है।

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Published on:

23 Sept 2026 01:44 pm

Hindi News / News Bulletin / भोपाल में वकीलों का प्रदर्शन, अधिवक्ता से मारपीट करने वाला TI सस्पेंड

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