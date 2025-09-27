BJP और JDU में सीटों के टकराव पर केसी त्यागी का बड़ा बयान, बोले- पासवान, मांझी और कुशवाहा…

त्यागी ने बताया कि एनडीए में हाल ही में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी नई पार्टियां शामिल हुई हैं। इनके साथ सीट शेयरिंग पर लगातार चर्चा चल रही है। भाजपा के मुख्य भूमिका वाली अटकलों पर त्यागी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। पिछले चुनाव जैसी स्थिति ही बरकरार रहेगी। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा 100 के करीब सीटें लड़ सकती है, जबकि जेडीयू को 90-95 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटों की पेशकश हो रही है, लेकिन जेडीयू इससे असहमत है।