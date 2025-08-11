धराली आपदा राहत अभियान : अब तक 1,273 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि आपदा की शुरुआत के बाद से ही भारतीय वायु सेना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और जिला प्रशासन की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। सबसे पहले जरूरतमंदों को भोजन, दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है। इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि बाजपुर चाडा चमोली के पास अवरूद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस बात की जानकारी उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी।