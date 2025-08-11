11 अगस्त 2025,

सोमवार

शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

धराली आपदा राहत अभियान : अब तक 1,273 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 11, 2025

धराली आपदा राहत अभियान के दौरान अब तक 1,273 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।PC: IANS

अब तक कुल 1,273 लोगों को हेली ऑपरेशन के माध्यम से सुरक्षित निकाला जा चुका है। इन सभी को धराली और आसपास के प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर तीन प्रमुख स्थानों पर लाया गया है। इसमें हरसिल से मातली हेलीपैड, चिन्यालीसौड़ हवाईपट्टी और राजधानी देहरादून शामिल हैं।

उत्तराखंड पुलिस ने लिखा...

उत्तराखंड पुलिस ने इस आपदा के बारे में जानकारी शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "राहत की डोर थामे, उम्मीद तक पहुंचते हैं। विपरीत मौसम, कीचड़ और मलबे के बीच धराली में हर कदम उम्मीद की तलाश में बढ़ रहा है। उत्तराखंड पुलिस के जवान, लापता लोगों के संभावित स्थानों को चिन्हित कर, जीवन की हर सांस को बचाने के लिए जुटे हुए हैं।"

इससे पहले एक अन्य पोस्ट में जानकारी देते हुए उत्तराखंड पुलिस ने लिखा, "पुलिस के फ्लड कंपनी के जवान आपदाग्रस्त मार्गों का निरीक्षण करते हुए खोज एवं बचाव कार्य हेतु घटनास्थल के लिए पैदल रवाना हो गए हैं। राहत, खोज एवं बचाव कार्य हेतु अतिरिक्त पुलिस बल को धराली/हर्षिल भेजा गया है।"

जरूरतमंदों की हो रही मदद

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि आपदा की शुरुआत के बाद से ही भारतीय वायु सेना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और जिला प्रशासन की टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। सबसे पहले जरूरतमंदों को भोजन, दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है। इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि बाजपुर चाडा चमोली के पास अवरूद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस बात की जानकारी उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी।

11 Aug 2025 01:29 pm

धराली आपदा राहत अभियान : अब तक 1,273 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

