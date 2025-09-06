Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

गर्मी, उमस के चलते निमोनिया, डायरिया और मच्छर जनित बीमारी को लेकर जांचें बढ़ीं

मौसम में लगातार आ रहे बदलाव का असर अब स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। दिन में गर्मी और उमस के कारण लगातार जुकाम, वायरल फीवर सहित मच्छर जनित बीमारी भी परेशान ....

ग्वालियर

Rizwan Khan

Sep 06, 2025

patient
patient

ग्वालियर . मौसम में लगातार आ रहे बदलाव का असर अब स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। दिन में गर्मी और उमस के कारण लगातार जुकाम, वायरल फीवर सहित मच्छर जनित बीमारी भी परेशान करने लगी हैं। कोल्ड कप, निमोनिया, डायरिया, टाइफाइड के साथ गंदे पानी की शिकायत से पीलिया के मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया, पिछले कुछ दिनों से लोगों को बुखार और कमजोरी की शिकायत आ रही है। ऐसे में बीमारी का पता करने के लिए सीबीसी (कम्पलीट ब्लड काउंट) जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि शरीर में संक्रमण है या नहीं।

नया मोबाइल नहीं दिलाया तो पत्नी ने पति को पीटा, छत से दिया धक्का…

क्यों जरूरी है सीबीसी जांच

सीबीसी जांच से शरीर में प्लेटलेट््स की संख्या और हीमोग्लोबिन का स्तर पता चलता है। मौसमी बीमारियों, खासकर वायरल फीवर और डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घट जाती है। समय रहते जांच कराने से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

यहां हर दिन हो रही इतनी जांचें

जयारोग्य - 800
जिला अस्पताल - 300
सिविल अस्पताल - 300

सीबीसी जांच जरूरी

मौसमी बीमारी को देखते हुए इन दिनों सीबीसी जांच जरूरी हो गई है। इससे यह बढ़ गई है। इस समय डायरिया, निमोनिया, मच्छर जनित बीमारी बढ़ गई हैं।
डॉ अजय पाल सिंह, मेडिसिन विभाग जीआरएमसी

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Sept 2025 05:40 pm

Hindi News / News Bulletin / गर्मी, उमस के चलते निमोनिया, डायरिया और मच्छर जनित बीमारी को लेकर जांचें बढ़ीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट