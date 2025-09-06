गर्मी, उमस के चलते निमोनिया, डायरिया और मच्छर जनित बीमारी को लेकर जांचें बढ़ीं

ग्वालियर . मौसम में लगातार आ रहे बदलाव का असर अब स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। दिन में गर्मी और उमस के कारण लगातार जुकाम, वायरल फीवर सहित मच्छर जनित बीमारी भी परेशान करने लगी हैं। कोल्ड कप, निमोनिया, डायरिया, टाइफाइड के साथ गंदे पानी की शिकायत से पीलिया के मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया, पिछले कुछ दिनों से लोगों को बुखार और कमजोरी की शिकायत आ रही है। ऐसे में बीमारी का पता करने के लिए सीबीसी (कम्पलीट ब्लड काउंट) जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि शरीर में संक्रमण है या नहीं।