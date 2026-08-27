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दिल की बीमारी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी – बूटियां और योग कितने कारगर, शोध के हिसाब से समझिए

क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखी जड़ी-बूटियां आपके दिल की सेहत को कैसे सुधार सकती हैं? जानिए, आयुर्वेद के इन प्राचीन नुस्खों में छिपा है आधुनिक विज्ञान का राज!
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Ravi Gupta

Aug 27, 2026

heart disease and ayurveda

प्रतीकात्मक तस्वीर | Gemini AI

दिल की सेहत को मजबूत बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में कई सदियों से नुस्खे बताए गए हैं। लेकिन क्या ये केवल महज बातें भर हैं, या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आधुनिक शोध के अनुसार इन बातों को समझते हैं।

आइए समझते हैं कि कौन-कौन से आयुर्वेदिक उपाय दिल के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इनके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है, और इन्हें अपनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आयुर्वेदिक हृदय-रक्षक जड़ी-बूटियां

अनेक शोधों में कुछ जड़ी-बूटियों में हृदय-रक्षक गुण पाए गए हैं। उदाहरण के लिए, टर्मिनालिया अर्जुना (अरजुन) की छाल पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि यह कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, स्थिर एनजाइना और उच्च रक्तचाप में लाभकारी हो सकती है। इसमें मौजूद अरजुनोलिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव दिखाता है।

इसी प्रकार, हल्दी (कर्क्यूमा लोंगा) में करक्यूमिन पाया जाता है, जो हाइपोलिपिडेमिक (कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला), एंटी-एथेरोस्क्लेरोटिक (धमनियों में जमा कम करने वाला) और एंटी-थ्रोम्बोटिक (रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला) गुण दिखाता है।

लहसुन (लसुन) में भी एंटीकोआगुलेंट (रक्त पतला करने वाला), फाइब्रिनोलिटिक (थक्का घोलने वाला) और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला प्रभाव पाया गया है। इन जड़ी-बूटियों के प्रभाव प्रयोगशाला और जानवरों पर किए गए अध्ययनों में देखे गए हैं, लेकिन मानवों पर बड़े, नियंत्रित परीक्षणों की कमी है।

क्या आयुर्वेद चिकित्सा हृदय पर असर दिखाता है?

2025 में प्रकाशित एक सिस्टेमेटिक समीक्षा और मेटा-विश्लेषण में पाया गया कि आयुर्वेदिक उपायों से रक्तचाप में पारंपरिक दवाओं की तुलना में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई - चाहे तुलना प्लेसबो से हो या मानक एंटीहाइपरटेंसिव दवाओं से। हालांकि, सुरक्षा प्रोफाइल अच्छी रही, लेकिन अध्ययन डिजाइन में विविधता और गुणवत्ता की कमी थी।

एक अन्य स्कोपिंग रिव्यू (2025) में 394 अध्ययनों का विश्लेषण किया गया, जिसमें अरजुन, अश्वगंधा, ब्राह्मी, आयुर्वेदिक आहार, जीवनशैली और योग-ध्यान जैसे उपाय शामिल थे। अधिकांश अध्ययनों ने हृदय कार्य, लक्षणों में सुधार और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक प्रभाव दिखाया, लेकिन अध्ययन डिजाइन में असंगति के कारण निष्कर्ष सीमित रहे।

एक और समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि आयुर्वेदिक हर्बल उपचार हृदय रोग या उच्च रक्तचाप में प्रभावी हैं, लेकिन कुछ जड़ी-बूटियां शोध के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकती हैं।

विशेष फॉर्मूले और क्लीनिकल शोध

महर्षि अमृत कलश (MAK), एक रसायन आधारित फॉर्मूला, पर 2026 में प्रकाशित एक स्कोपिंग रिव्यू में पाया गया कि प्रयोगशाला और क्लीनिकल अध्ययनों में MAK ने LDL ऑक्सीडेशन को रोकने, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कम करने, एंटीऑक्सीडेंट स्तर बढ़ाने और एनजाइना की आवृत्ति व गंभीरता में कमी जैसे सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं। लेकिन अध्ययन डिजाइन में विविधता और सीमित गुणवत्ता के कारण बड़े RCTs की आवश्यकता बनी हुई है।

पुष्कर गुग्गुलु और हरितकी को स्थिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) में मानक उपचार के साथ जोड़कर प्रभाव की जांच के लिए एक डबल-ब्लाइंड RCT की योजना बनाई गई है। इसमें 40–70 वर्ष के 100 मरीजों को 180 दिनों तक 1 ग्राम पुष्कर गुग्गुलु और 500 मिलीग्राम हरितकी दिन में दो बार दी जाएगी। प्राथमिक परिणाम Seattle Angina Questionnaire स्कोर में बदलाव होगा; अन्य मापदंडों में लिपिड प्रोफाइल, IL-6, pro-BNP, QoL आदि शामिल हैं। यह अध्ययन अभी चल रहा है और परिणाम आना शेष हैं।

योग और जीवनशैली का योगदान

योग, आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा है, और हृदय स्वास्थ्य में सहायक पाया गया है। अध्ययन बताते हैं कि योग तनाव कम करता है, जीवन की गुणवत्ता सुधारता है, और उच्च रक्तचाप व हृदय रोग में सहायक हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, CCRAS (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences) ने 2023 में हृदय रोगों की रोकथाम के लिए आयुर्वेद आधारित आहार और जीवनशैली दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो भारतीय संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं।

दिल के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां सामान्यतः सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन कुछ में भारी धातुओं (जैसे पारा, सीसा) की मात्रा अधिक हो सकती है—जैसा कि एक अध्ययन में चंडीगढ़ में बेचे जाने वाले कुछ तैयार आयुर्वेदिक उत्पादों में पाया गया कि 69% में पारा, 14% में आर्सेनिक और 5% में सीसा WHO/FAO सीमा से अधिक था।

इसलिए, किसी भी आयुर्वेदिक उपाय को अपनाने से पहले प्रमाणित स्रोत से उत्पाद लें और डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यह चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि एक सहायक उपाय हो सकता है।

क्या करें और क्या न करें

यदि आप हृदय स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद अपनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें:

  • प्रमाणित अरजुन, हल्दी, लहसुन जैसी जड़ी-बूटियां सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से लें।
  • योग और तनाव प्रबंधन को नियमित दिनचर्या में शामिल करें।
  • पुष्कर गुग्गुलु + हरितकी जैसे फॉर्मूले अभी परीक्षणाधीन हैं—जब तक परिणाम न आएं, इन्हें डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही लें।
  • किसी भी नए लक्षण या दुष्प्रभाव (जैसे चक्कर, पेट में गड़बड़ी) पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
  • ये उपाय मुख्य उपचार नहीं, बल्कि सहायक हैं—मेडिकल इलाज को बंद न करें।

आयुर्वेद में हृदय-रक्षक जड़ी-बूटियां और जीवनशैली संबंधी उपाय उपलब्ध हैं, जिनके पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार भी है। लेकिन वर्तमान में उपलब्ध शोध सीमित और विविध हैं। अतः इन्हें मुख्य इलाज के स्थान पर न अपनाएं, बल्कि डॉक्टर की सलाह से, सुरक्षित स्रोत से और संयमित रूप में लें।

मेडिकल डिस्क्लेमर: यह लेख डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी आयुर्वेदिक उपाय को अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें।

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Updated on:

27 Aug 2026 03:08 pm

Published on:

27 Aug 2026 03:07 pm

Hindi News / दिल की बीमारी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी – बूटियां और योग कितने कारगर, शोध के हिसाब से समझिए

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