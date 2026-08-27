दिल की बीमारी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी – बूटियां और योग कितने कारगर, शोध के हिसाब से समझिए

पुष्कर गुग्गुलु और हरितकी को स्थिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) में मानक उपचार के साथ जोड़कर प्रभाव की जांच के लिए एक डबल-ब्लाइंड RCT की योजना बनाई गई है। इसमें 40–70 वर्ष के 100 मरीजों को 180 दिनों तक 1 ग्राम पुष्कर गुग्गुलु और 500 मिलीग्राम हरितकी दिन में दो बार दी जाएगी। प्राथमिक परिणाम Seattle Angina Questionnaire स्कोर में बदलाव होगा; अन्य मापदंडों में लिपिड प्रोफाइल, IL-6, pro-BNP, QoL आदि शामिल हैं। यह अध्ययन अभी चल रहा है और परिणाम आना शेष हैं।