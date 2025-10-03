IND vs WI 1st Test: रवींद्र जडेजा ने एमएस धोनी के 18 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, जड़ दिए इतने छक्के

रवींद्र जडेजा (फोटो- BCCI)
IND vs WI 1st Test Score: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 96 ओवरों के खेल तक 4 विकेट खोकर 326 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के पास दूसरे दिन टी-ब्रेक के खेल तक 164 रन की बढ़त है। रवींद्र जडेजा 51 और ध्रुव जुरेल 74 रन बनाकर क्रीज पर थे। इस दौरान जडेजा ने अपनी पारी में 4 छक्के लगाकर धोनी के 18 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
धोनी ने साल 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था और उस दौरान अपनी पारी में 4 छक्के लगाए थे। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले बल्लेबाज थे। रवींद्र जडेजा ऐसा करने वाले टीम इंडिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। जडेजा से पहले ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं।
इससे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने भारत को पहली पारी में संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी हुई। जायसवाल 54 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद साई सुदर्शन महज 7 ही रन टीम के खाते में जोड़ सके। भारत ने 90 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से शुभमन गिल ने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। गिल ने 100 गेंदों में 50 रन बनाए। उनकी इस पारी में 5 चौके शामिल थे।
वहीं, दूसरी ओर केएल राहुल ने 197 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 100 रन बनाते हुए अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा। टी-ब्रेक तक ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा के बीच पांचवें विकेट के लिए 108 रन की अटूट साझेदारी हो चुकी है। जुरेल 126 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 68 रन बना चुके हैं, जबकि जडेजा ने 81 गेंदों में चार छक्कों और 3 चौकों के साथ 50 रन अपने खाते में जोड़ लिए हैं।
विपक्षी टीम से कप्तान रोस्टन चेज 2 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि जोमेल वारिकन और जायडेन सील्स ने एक-एक अपने नाम किए। इससे पहले, मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 44.1 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 26 रन टीम के खाते में जोड़े। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट हाथ लगे। इनके अलावा, कुलदीप यादव ने 2, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट अपने नाम किया।
