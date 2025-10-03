IND vs WI 1st Test: रवींद्र जडेजा ने एमएस धोनी के 18 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, जड़ दिए इतने छक्के

इससे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने भारत को पहली पारी में संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी हुई। जायसवाल 54 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद साई सुदर्शन महज 7 ही रन टीम के खाते में जोड़ सके। भारत ने 90 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से शुभमन गिल ने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। गिल ने 100 गेंदों में 50 रन बनाए। उनकी इस पारी में 5 चौके शामिल थे।