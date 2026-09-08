स्पेस में ‘मेड इन इंडिया और अमरीका’-डेटा शेयरिंग का दौर खत्म, अब साथ मिलकर चंद्र-मिशन बनाएगा इतिहास

India US Space Cooperation: भारत और अमरीका के बीच अंतरिक्ष सहयोग अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता अब सिर्फ आंकड़े और जानकारी साझा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सह-निर्माण और संयुक्त नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेंगलूरु में सीआइआइ और इसरो द्वारा आयोजित बेंगलूरु स्पेस एक्सपो-2026 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश अब उपकरण विकसित करने, स्टार्टअप को वित्तीय सहयोग देने और अंतरिक्ष अनुसंधान के भविष्य को साथ मिलकर आकार देने में साझेदार बन रहे हैं।