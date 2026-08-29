Shukra Gochar 2026 : 2 सितंबर से खुल सकते हैं भाग्य, शुक्र के गोचर से बनेगा पंचमहापुरुष राजयोग

Rajyog : वैदिक ज्योतिष में धन-वैभव, भौतिक सुख-सुविधाओं, कला और प्रेम के कारक माने जाते शुक्र की चाल बदल रही है। वे सितंबर में राशि परिवर्तन करेंगे। 2 सितंबर को शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। इससे पंच महापुरुष योगों में से एक-मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र के इस गोचर का अनेक जातकों को खासा लाभ होगा। कुंडली में अच्छे स्थान पर होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है। अच्छा शुक्र करियर में भी प्रगति कराएगा। मालव्य राजयोग का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इस अवधि में शुक्र की प्रसन्नता के उपाय करें।