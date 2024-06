Breaking – एमपी के मंत्री के साथ भीषण हादसा, चिपट गई कारें, दो पूर्व मंत्री और जिलाध्यक्ष भी थे सवार

Minister of State for Health Narendra Shivaji Patel car crashes in Raisen हादसे के बाद दोनों कार चिपट गईं।

भोपाल•Jun 19, 2024 / 09:22 pm• deepak deewan

Minister of State for Health Narendra Shivaji Patel car crashes in Raisen

Minister of State for Health Narendra Shivaji Patel car crashes in Raisen – एमपी के एक मंत्री की कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। उनकी कार को पीछे से आ रही एक अन्य कार ने टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से मंत्री की कार की कार पीछे से पूरी चिपट गई। कार में मंत्री सहित दो पूर्व मंत्री और बीजेपी जिलाध्यक्ष सवार थे लेकिन ये सभी बाल—बाल बच गए।