मौसम का नया पैटर्न… नवंबर में ज्यादा ठंडे लगेंगे दिन, राजस्थान में 5 नवंबर के बाद बारिश से राहत

देशभर में इस बार नवंबर माह में सर्दी का मिजाज कुछ अलग तरह का रहेगा। पिछले औसत तापमान की तुलना में इस बार दिन ज्यादा ठंडे लगेंगे तो रात पिछली सर्दियों की तुलना में कम ठंडी रहेगी। पोस्ट मानसून की जारी बारिश और बादल छाए रहने से अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान कम रहने से दिन ठंडे रहेंगे और आर्द्रता बढ़ने से रात का न्यूनतम तापमान पिछले औसत व सामान्य से ज्यादा रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार नवंबर माह में मिला-जुला मौसम रहेगा।

आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि कमजोर ला नीना और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के संयोजन से नवंबर माह में तापमान और वर्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव आएगा। उत्तर भारत में तापमान गिरने से ठंड बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली-एनसीआर व उत्तरप्रदेश समेत अन्य इलाकों में कोहरा भी पड़ सकता है। मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में कमजोर ला नीना स्थिति का प्रभाव फरवरी 2026 तक बने रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत के भागों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।