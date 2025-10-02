Tea vs Coffee: कभी नुक्कड़ की चाय से जुड़ी थी गपशप, आज कॉफी स्टॉल्स पर बन रहे हैं नए रिश्ते, भिलाई में क्यों बढ़ रहा है कॉफी का क्रेज?

शहर के सिविक सेंटर से लेकर सेक्टर-10 और स्मृति नगर तक कॉफी स्टॉल्स की रौनक इस ट्रेंड की गवाही देती है। भिलाई में आज 19 से ज्यादा कॉफी स्टॉल्स मौजूद हैं और लगभग हर स्टॉल पर सुबह से लेकर रात तक युवाओं की भीड़ लगी रहती है। कॉफी अब सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि सोशल कनेक्शन का जरिया है। दोस्त मिलते हैं, घंटों बातें करते हैं और कॉफी बन जाती है उनके बीच क्वालिटी टाइम का बहाना।