महानदी में पहली रिलीज… धमतरी के बांधों में अब तक 59.489 टीएमसी पानी की आवक, किस बांध से कितना पानी छूट रहा है? जानें

गंगरेल सहित अन्य सहायक बांधों को भरने में इस साल काफी वक्त लगा। दो बांध अभी भी पूरा नहीं भर पाए हैं। गंगरेल, मुरूमसिल्ली, सोंढूर, दुधावा बांध में 1 जून से अब तक 59.489 टीएमसी पानी की आवक हो चुकी है। इन बांधाें से 30.03 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है। खरीफ फसल की सिंचाई के लिए नहर में 3688 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्य नहर में 4026 क्यूसेक छूट रहा है। मौसम विभाग ने आगे भी अच्छी बारिश की संभावना जाहिर की है। ऐसे में गंगरेल के सभी 14 और रूद्री के सभी 26 गेट खुले तो महानदी का मनोरम नजारा देखने को मिलेेगा।