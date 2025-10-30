मिट्टी के सृजनहार को किन्नरों का सम्मान, सोने-चांदी के गहनों से नवाजा

यात्रा का सबसे भावनात्मक और धार्मिक क्षण तब आया जब सभी किन्नर चैनार के एक कुम्हार परिवार के घर पहुंचे। वहां उन्होंने चाक (कुम्हार के घड़े बनाने वाले पहिए) की पूजा-अर्चना की। किन्नरों ने परंपरानुसार चाक पर फूल, अक्षत और नारियल चढ़ाकर समाज में श्रम की महत्ता को प्रणाम किया। किन्नर समाज की परंपरा के अनुसार गादीपति रागनी बाई ने गेनाराम प्रजापत को साफा-माला सोने की अंगूठी पहनाकर सम्मान किया, वहीं उनकी पत्नी नैनीदेवी प्रजापत को सोने का हार, कान के झूमके और पैरों की पायल भेंट कर रुपयों से झोली भर दी। इसके साथ दम्पती को दो जोड़ी कपड़े भी दिए गए। वहीं दूसरी तरफ कुम्हार समाज की ओर से भी किन्नरों का परम्परा अनुसार मान-सम्मान कर आशीर्वाद लिया गया। यह सम्मान समारोह मौके पर उपस्थित लोगों के लिए भावनात्मक क्षण रहा, जब किन्नरों ने कहा कि ‘मिट्टी से जीवन गढऩे वाला ही सच्चा सृजनहार है।’