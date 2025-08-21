Scholarship: छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित, इस तारीख तक कर सकते है लॉगिन

प्री.मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और टॉप क्लास हायर एजुकेशन केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसमें प्री-मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए छात्र लॉगिन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संशोधन एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 15 सितबर 2025 रखी गई है। संस्थान स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया 15 सितबर 2025 तक पूर्ण की जाएगी तथा डीएनओ, एसएनओ, एमएनओ स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 30 सितबर 2025 निर्धारित की गई है।