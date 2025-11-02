Patrika LogoSwitch to English

पहले दोस्ती बढ़ाई…फिर घर में आना-जाना हुआ शुरू; बना लिए दोस्त की पत्नी के साथ संबंध, ‘कुकर्म’ का खौफनाक अंजाम

Crime News: पहले दोस्ती बढ़ाकर शख्स ने घर में आना-जाना शुरू किया। इसके बाद उसने दोस्त की पत्नी के साथ ही अवैध संबंध बना लिए जानिए पूरा मामला क्या है?

नोएडा

image

Harshul Mehra

Nov 02, 2025

crime news friends brutally murdered man police arrested two suspects in noida up

दोस्तों ने की दोस्त की हत्या। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2 दोस्तों ने मिलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। थाना फेस-3 इलाके के गढ़ी चौखंडी गांव में शुक्रवार रात घटना के बाद सनसनी फैल गई।

नोएडा में दोस्तों ने की दोस्त की हत्या

एक युवक की उसके ही दो दोस्तों ने गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद और अवैध संबंधों को लेकर तीनों के बीच झगड़ा हुआ। जिसके बाद दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

पहले तीनों अक्सर साथ समय बिताते थे

घटना की जानकारी मिलने के बाद फेस-3 की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक का नाम राहुल (36) है, जो रबूपुरा, गौतमबुद्ध नगर का निवासी है। नोएडा की एक निजी कंपनी में राहुल नौकरी करता था। वह गढ़ी चौखंडी गांव में किराए पर रह रहा था। राहुल के कमरे के सामने ही आरोपी अमित कुमार और उमेश कुमार भी किराए पर ही रह रहे थे। पहले तीनों के बीच गहरी दोस्ती थी और तीनों अक्सर साथ समय बिताते थे। बताया जा रहा है कि सभी का एक दूसरे का घर आना-जाना लगा रहता था।

नशे की हालत में हुई आपसी कहासुनी

पुलिस की माने तो शुक्रवार की रात तीनों ने एक साथ शराब पी। नशे की हालत में तीनों के बीच आपसी कहासुनी बढ़ गई। जिसके बाद आरोपी अमित कुमार और उसके साथी उमेश कुमार ने चाकू से राहुल का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि शुरूआती जांच में यह बात सामने आई है कि राहुल के आरोपी अमित की पत्नी से अवैध संबंध थे। इसी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया गया।

आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

थाना फेस-3 की पुलिस ने बीट पुलिसिंग और गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अमित कुमार नोजलपुर थाना सासनी (हाथरस) और उमेश निवासी ग्राम नंगलीपुर, थाना तेजीबाजार (जौनपुर), का निवासी है। दोनों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

02 Nov 2025 01:49 pm

