पहले दोस्ती बढ़ाई…फिर घर में आना-जाना हुआ शुरू; बना लिए दोस्त की पत्नी के साथ संबंध, ‘कुकर्म’ का खौफनाक अंजाम

घटना की जानकारी मिलने के बाद फेस-3 की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक का नाम राहुल (36) है, जो रबूपुरा, गौतमबुद्ध नगर का निवासी है। नोएडा की एक निजी कंपनी में राहुल नौकरी करता था। वह गढ़ी चौखंडी गांव में किराए पर रह रहा था। राहुल के कमरे के सामने ही आरोपी अमित कुमार और उमेश कुमार भी किराए पर ही रह रहे थे। पहले तीनों के बीच गहरी दोस्ती थी और तीनों अक्सर साथ समय बिताते थे। बताया जा रहा है कि सभी का एक दूसरे का घर आना-जाना लगा रहता था।