डर्टी बाबा का कमरा नंबर 101; BJP नेता के होटल में रुका! लड़कियों के बाथरूम में नजर रखने वाला कौन है चैतन्यानंद सरस्वती

स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। वह कथित तौर पर बीजेपी नेता के होटल के कमरा नंबर 101 में रुका हुआ था। शनिवार देर रात आगरा के ताजगंज इलाके के होटल से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद सरस्वती से दिल्ली पुलिस ने करीब 15 मिनट तक पूछताछ की। इसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। EWS छात्रवृत्ति के तहत PGDM पाठ्यक्रम कर रही छात्राओं से छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप चैतन्यानंद पर है।