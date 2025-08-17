Expressway: नोएडा-लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे: ₹45,000 करोड़ की परियोजना से सिर्फ 3 घंटे में पूरी होगी यात्रा

Expressway Noida Lucknow: उत्तर प्रदेश की सड़क संपर्क व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने जा रही है एक नई परियोजना - नोएडा से लखनऊ तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। लगभग ₹45,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे न केवल राजधानी लखनऊ और दिल्ली-एनसीआर के बीच की दूरी को बेहद कम करेगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और निवेश के नए अवसर भी खोलेगा।