11 और 12 सितंबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश; मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी जानकारी लगातार प्राप्त करते रहें। साथ ही गैर-जरूरी यात्रा से बचें और घर के बाहर निकलते समय छाते या रेनकोट का इस्तेमाल करें। साथ ही, बारिश के दौरान बिजली की लाइनों और खुले तारों से दूर रहें। बच्चों और वृद्धजनों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इस दौरान राहत दलों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।