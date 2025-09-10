Patrika LogoSwitch to English

11 और 12 सितंबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश; मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

Weather Update: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बताते हैं कि 11 और 12 सितंबर 2025 को किन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जानिए ताजा अपडेट।

नोएडा

Harshul Mehra

Sep 10, 2025

Weather Update
उत्तर प्रदेश में 11 और 12 सितंबर को वेदर अपडेट। फोटो सोर्स- IANS

Weather Update 11 and 12 September: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11 और 12 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक, ''पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाग के उत्तरी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश 11 सितंबर को सकती है। इसके अलावा 12 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संभाग के उत्तरी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।''

अगले 24 से 48 घंटों के बीच हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इससे निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर कीचड़ और ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बारिश का अलर्ट

11 और 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट 13 सितंबर

इसके अलावा 13 सितंबर को कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी जानकारी लगातार प्राप्त करते रहें। साथ ही गैर-जरूरी यात्रा से बचें और घर के बाहर निकलते समय छाते या रेनकोट का इस्तेमाल करें। साथ ही, बारिश के दौरान बिजली की लाइनों और खुले तारों से दूर रहें। बच्चों और वृद्धजनों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इस दौरान राहत दलों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।

Published on:

10 Sept 2025 12:47 pm

11 और 12 सितंबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश; मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट

