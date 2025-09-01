मानसून का रौद्र रूप, अगले 12 घंटे में इन 25 जिलों में बहुत भारी बारिश रहे सावधान,IMD रेड अलर्ट

सोमवार 1 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के लगभग जिलों मे अच्छी बारिश हुई है। सोमवार को प्रदेश में बहुत भारी वर्षा रिकार्ड की गई। इस तरह अमेठी में 171.3, अलीगढ़-153.4, संभल 146, बरेली-125.3. बांदा-83.2, चित्रकूट 81, बांदा 78, बाराबंकी 66, मेरठ 106, कासगंज 95, आँवला बरेली 93.6, संभल 85, बदायूं 83, मेरठ-81.3, नवाबगंज (बरेली)-78, जसराना फिरोजाबाद 76.5. सम्भल 70, मुजफ्फरनगर 66.2, रामपुर 65.4, मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में प्रदेश के 25 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यानी 2 सितंबर को भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जबकि 30 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है।