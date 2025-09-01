मानसून का रौद्र रूप, अगले 12 घंटे में इन 25 जिलों में बहुत भारी बारिश रहे सावधान,IMD रेड अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। गोंडा- बहराइच लखनऊ समेत कई जिलों मे सोमवार को जमकर बारिश हुई। जिससे लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने सितंबर माह में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। IMD ने अगले 12 घंटे में प्रदेश के 25 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अन्य कई जिलों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।
सोमवार 1 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के लगभग जिलों मे अच्छी बारिश हुई है। सोमवार को प्रदेश में बहुत भारी वर्षा रिकार्ड की गई। इस तरह अमेठी में 171.3, अलीगढ़-153.4, संभल 146, बरेली-125.3. बांदा-83.2, चित्रकूट 81, बांदा 78, बाराबंकी 66, मेरठ 106, कासगंज 95, आँवला बरेली 93.6, संभल 85, बदायूं 83, मेरठ-81.3, नवाबगंज (बरेली)-78, जसराना फिरोजाबाद 76.5. सम्भल 70, मुजफ्फरनगर 66.2, रामपुर 65.4, मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में प्रदेश के 25 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यानी 2 सितंबर को भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जबकि 30 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में।
श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज एवं आसपास के इलाकों में।
कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया एवं आसपास के इलाकों में।
बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर एवं आसपास के इलाकों में।