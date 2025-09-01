Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

मानसून का रौद्र रूप, अगले 12 घंटे में इन 25 जिलों में बहुत भारी बारिश रहे सावधान,IMD रेड अलर्ट

मानसून एक बार फिर तेजी से सक्रिय हो गया। रविवार को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभाग में जारी रहा है। प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकार्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में इन 25 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

नोएडा

Mahendra Tiwari

Sep 01, 2025

Weather today
बारिश की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। गोंडा- बहराइच लखनऊ समेत कई जिलों मे सोमवार को जमकर बारिश हुई। जिससे लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने सितंबर माह में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। IMD ने अगले 12 घंटे में प्रदेश के 25 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अन्य कई जिलों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।

सोमवार 1 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के लगभग जिलों मे अच्छी बारिश हुई है। सोमवार को प्रदेश में बहुत भारी वर्षा रिकार्ड की गई। इस तरह अमेठी में 171.3, अलीगढ़-153.4, संभल 146, बरेली-125.3. बांदा-83.2, चित्रकूट 81, बांदा 78, बाराबंकी 66, मेरठ 106, कासगंज 95, आँवला बरेली 93.6, संभल 85, बदायूं 83, मेरठ-81.3, नवाबगंज (बरेली)-78, जसराना फिरोजाबाद 76.5. सम्भल 70, मुजफ्फरनगर 66.2, रामपुर 65.4, मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में प्रदेश के 25 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यानी 2 सितंबर को भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जबकि 30 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है।

इन जिलों में रेड अलर्ट

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में।

भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना

श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज एवं आसपास के इलाकों में।

भारी वर्षा होने की संभावना

कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, गोंडा, बलरामपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया एवं आसपास के इलाकों में।

मेघगर्जन/वज्रपात होने की संभावना

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर एवं आसपास के इलाकों में।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मानसून

Rain Alert in UP

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2025 06:46 pm

Published on:

01 Sept 2025 06:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / मानसून का रौद्र रूप, अगले 12 घंटे में इन 25 जिलों में बहुत भारी बारिश रहे सावधान,IMD रेड अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट