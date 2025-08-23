UP Crime: 15 साल के लड़के के अपहरण और हत्या का खुलासा; 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

पूछताछ करने पर, टूर ऑपरेटर ने बताया कि उसकी बहन उस लड़के के स्टॉल पर नाश्ता करती थी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंधों में बदल गई। लड़के ने टूर ऑपरेटर की बहन की कुछ अश्लील तस्वीरें खींचीं और उस पर शादी का दबाव बनाया। जब उसने इनकार किया, तो उसने तस्वीरें अपने दोस्तों में वायरल कर दीं। जब लड़की ने यह बात अपने भाई को बताई, तो आरोपी ने भाई को धमकी दी कि वह किसी और को लड़की से संबंध नहीं रखने देगा। इसके बाद टूर ऑपरेटर ने नोएडा के अपने दोस्तों की मदद से हत्या की योजना बनाई। उन्होंने किशोर को अपनी कार में अगवा किया और उसे शिवली ले गए, जहां उन्होंने गला घोंटकर लड़के की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।