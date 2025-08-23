Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

UP Crime: 15 साल के लड़के के अपहरण और हत्या का खुलासा; 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

UP Crime: 15 साल के लड़के के अपहरण और हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में जांच जारी है।

नोएडा

Harshul Mehra

Aug 23, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

UP Crime: यूपी पुलिस ने 15 साल के लड़के के अपहरण और हत्या के आरोप में नोएडा से एक व्यक्ति और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। लड़के का शव 14 अगस्त को शिवली इलाके में मिला था।

गला घोंटकर की गई थी हत्या

पुलिस ने बताया कि तीनों ने लड़के का अपहरण करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक ने मुख्य आरोपी की बहन को बदनाम करने के लिए उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें प्रसारित की थीं।

160 से ज्यादा CCTV कैमरों को पुलिस ने खंगाला

पनकी पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार के नंबर का पता लगाने के लिए 160 से ज्यादा CCTV कैमरों को खंगाला। जिससे पुलिस को रतनपुर में संदिग्ध के घर और नोएडा में उसके दो दोस्तों का पता चला। तीनों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया।

'पानी पुरी' का स्टॉल चलाता था मृतक

मृतक आठवीं कक्षा का छात्र, स्कूल के समय के बाद 'पानी पुरी' का स्टॉल चलाता था। 12 अगस्त की रात लड़का घर नहीं लौटा। उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में लड़के के बड़े भाई ने पुलिस से संपर्क किया। 13 अगस्त को पनकी पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

अपहरण में इस्तेमाल कार की पुलिस ने पहचान की

पनकी थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि CCTV कैमरे में सड़क पर लड़के की नाश्ते की दुकान के पास एक कार रुकती हुई दिखाई दी। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल कार की पहचान कर ली और पता लगाया कि छात्र रतनपुर के अमन एन्क्लेव में है। उस जगह पर छापेमारी के दौरान उन्हें एक टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर मिला।

कार में अपहरण के बाद किया मर्डर

पूछताछ करने पर, टूर ऑपरेटर ने बताया कि उसकी बहन उस लड़के के स्टॉल पर नाश्ता करती थी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंधों में बदल गई। लड़के ने टूर ऑपरेटर की बहन की कुछ अश्लील तस्वीरें खींचीं और उस पर शादी का दबाव बनाया। जब उसने इनकार किया, तो उसने तस्वीरें अपने दोस्तों में वायरल कर दीं। जब लड़की ने यह बात अपने भाई को बताई, तो आरोपी ने भाई को धमकी दी कि वह किसी और को लड़की से संबंध नहीं रखने देगा। इसके बाद टूर ऑपरेटर ने नोएडा के अपने दोस्तों की मदद से हत्या की योजना बनाई। उन्होंने किशोर को अपनी कार में अगवा किया और उसे शिवली ले गए, जहां उन्होंने गला घोंटकर लड़के की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।

23 Aug 2025 03:18 pm

