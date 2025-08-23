UP Crime: 15 साल के लड़के के अपहरण और हत्या का खुलासा; 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

UP Crime: यूपी पुलिस ने 15 साल के लड़के के अपहरण और हत्या के आरोप में नोएडा से एक व्यक्ति और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। लड़के का शव 14 अगस्त को शिवली इलाके में मिला था।
पुलिस ने बताया कि तीनों ने लड़के का अपहरण करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक ने मुख्य आरोपी की बहन को बदनाम करने के लिए उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें प्रसारित की थीं।
पनकी पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार के नंबर का पता लगाने के लिए 160 से ज्यादा CCTV कैमरों को खंगाला। जिससे पुलिस को रतनपुर में संदिग्ध के घर और नोएडा में उसके दो दोस्तों का पता चला। तीनों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया।
मृतक आठवीं कक्षा का छात्र, स्कूल के समय के बाद 'पानी पुरी' का स्टॉल चलाता था। 12 अगस्त की रात लड़का घर नहीं लौटा। उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में लड़के के बड़े भाई ने पुलिस से संपर्क किया। 13 अगस्त को पनकी पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।
पनकी थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि CCTV कैमरे में सड़क पर लड़के की नाश्ते की दुकान के पास एक कार रुकती हुई दिखाई दी। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल कार की पहचान कर ली और पता लगाया कि छात्र रतनपुर के अमन एन्क्लेव में है। उस जगह पर छापेमारी के दौरान उन्हें एक टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर मिला।
पूछताछ करने पर, टूर ऑपरेटर ने बताया कि उसकी बहन उस लड़के के स्टॉल पर नाश्ता करती थी और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंधों में बदल गई। लड़के ने टूर ऑपरेटर की बहन की कुछ अश्लील तस्वीरें खींचीं और उस पर शादी का दबाव बनाया। जब उसने इनकार किया, तो उसने तस्वीरें अपने दोस्तों में वायरल कर दीं। जब लड़की ने यह बात अपने भाई को बताई, तो आरोपी ने भाई को धमकी दी कि वह किसी और को लड़की से संबंध नहीं रखने देगा। इसके बाद टूर ऑपरेटर ने नोएडा के अपने दोस्तों की मदद से हत्या की योजना बनाई। उन्होंने किशोर को अपनी कार में अगवा किया और उसे शिवली ले गए, जहां उन्होंने गला घोंटकर लड़के की हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।