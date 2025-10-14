Noida News: पार्किंग विवाद में युवक को कार से मारी टक्कर, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। साथ ही कार को भी सीज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पार्किंग विवाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में अक्सर देखने को मिलते हैं और वे जल्दी ही हिंसक रूप ले लेते हैं।