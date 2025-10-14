Noida News: पार्किंग विवाद में युवक को कार से मारी टक्कर, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

पार्किंग विवाद में युवक को कार से मारी टक्कर। फोटो सोर्स-IANS
Noida News: नोएडा के सेक्टर-122 के पर्थला खंजरपुर इलाके में कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विरोध करना एक युवक को भारी पड़ा गया।
गुस्साए आरोपी ने युवक को गाड़ी से टक्कर मार दी। जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जिसके आधार पर पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। घायल युवक का नाम समय यादव बताया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि समय यादव ने आरोपियों को अपने घर के बाहर कार खड़ी करने से मना किया था। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आरोपी ने अपनी कार तेज रफ्तार से चला दी और समय यादव को टक्कर मार दी। जिसके बाद समय यादव सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना के बाद थाना सेक्टर-113 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में दूसरा पक्ष प्रिंस यादव(पुत्र उमेश चंद यादव, निवासी 14जी एवेन्यू, गौर सिटी-2, थाना बिसरख बताया जा रहा है।
पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। साथ ही कार को भी सीज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पार्किंग विवाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में अक्सर देखने को मिलते हैं और वे जल्दी ही हिंसक रूप ले लेते हैं।
