Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

Noida News: पार्किंग विवाद में युवक को कार से मारी टक्कर, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

Noida News: पार्किंग विवाद में युवक को कार से टक्कर मार दी गई। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है।

less than 1 minute read

नोएडा

image

Harshul Mehra

Oct 14, 2025

man hit by car in a parking dispute

पार्किंग विवाद में युवक को कार से मारी टक्कर। फोटो सोर्स-IANS

Noida News: नोएडा के सेक्टर-122 के पर्थला खंजरपुर इलाके में कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विरोध करना एक युवक को भारी पड़ा गया।

गाड़ी से मारी टक्कर

गुस्साए आरोपी ने युवक को गाड़ी से टक्कर मार दी। जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जिसके आधार पर पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। घायल युवक का नाम समय यादव बताया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि समय यादव ने आरोपियों को अपने घर के बाहर कार खड़ी करने से मना किया था। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आरोपी ने अपनी कार तेज रफ्तार से चला दी और समय यादव को टक्कर मार दी। जिसके बाद समय यादव सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

CCTV में कैद हुई घटना

सूचना के बाद थाना सेक्टर-113 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में दूसरा पक्ष प्रिंस यादव(पुत्र उमेश चंद यादव, निवासी 14जी एवेन्यू, गौर सिटी-2, थाना बिसरख बताया जा रहा है।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। साथ ही कार को भी सीज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पार्किंग विवाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में अक्सर देखने को मिलते हैं और वे जल्दी ही हिंसक रूप ले लेते हैं।

ये भी पढ़ें

दिवाली पर एक दिन की होगी ‘विशेष यात्रा’, दोनों टाइम रहेगी खाने की व्यवस्था, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम
लखनऊ
special one day travel package from lucknow to Ayodhya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / Noida News: पार्किंग विवाद में युवक को कार से मारी टक्कर, CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिवाली में बस का किराया देख निकल रहा ‘दिवाला’, 6000 की हो गई 600 वाली टिकट, कैसे पहुंचेंगे घर?

नोएडा

नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, दो वर्ष से लापता दृष्टिबाधित बालक सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा गया

नोएडा

Fast Track Court: बंदूक दिखाकर शादी और रेप मामले में प्रेमी बरी, अदालत ने महिला पर FIR का दिया आदेश

Gautam Budh Nagar fast track court acquits lover accused of forcibly marrying and raping woman
नोएडा

मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिन 14 अक्टूबर तक भारी बारिश का इन जिलों में अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

निवेश के नाम पर तगड़ा मुनाफा देने का वादा कर की 3.26 करोड़ की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.