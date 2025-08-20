Noida News: पुलिस हिरासत में की गई नाबालिग की बेल्ट से पिटाई; लड़के की मां के साथ भी मारपीट का आरोप

हालांकि, 18 अगस्त को मामले में एक गंभीर मोड़ तब आया जब लड़का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश हुआ। उसने आरोप लगाया कि 8 अगस्त की शाम लगभग 5.30 बजे उसे पुलिस ने जबरन उठा लिया और रात भर थाने में रखा। इस दौरान उसने एक दर्दनाक घटना का जिक्र किया। लड़के ने कहा कि पुलिस ने उसकी मां के साथ मारपीट की और उनका फोन जब्त कर लिया। इसके बाद उसे हिरासत में लेने से पहले 6,500 रुपये वसूल लिए।