नोएडा

Noida News: पुलिस हिरासत में की गई नाबालिग की बेल्ट से पिटाई; लड़के की मां के साथ भी मारपीट का आरोप

Noida News: पुलिस हिरासत में नाबालिग की बेल्ट से पिटाई की गई। लड़के ने उसकी मां के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया है। मामले की जांच की जा रही है।

नोएडा

Harshul Mehra

Aug 20, 2025

Noida News
पुलिस हिरासत में की गई नाबालिग की बेल्ट से पिटाई। फोटो सोर्स-ai

Noida News: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने एक 14 वर्षीय लड़के के आरोपों के बाद नोएडा पुलिस को नोटिस जारी किया है। लड़के के आरोप है कि उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और बेल्ट से हिरासत में पीटा गया।

पुलिस पर उत्पीड़न का भी आरोप

लड़के के परिवार ने पुलिस पर उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। यह घटना 27 जुलाई को सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में BNS (एक आवासीय घर में चोरी) की धारा 305 के तहत दर्ज की गई FIR से जुड़ी है।

पुलिस को दी गई थी चोरी की सूचना

रायपुर खादर गांव के निवासी अनवर खान ने 2 मोबाइल फोन, 2 सोने की अंगूठियां, 1 चांदी की पायल और 17,000 रुपये नकद चोरी होने की सूचना पुलिस को दी। इस दौरान वह और उसका फ्लैटमेट सो रहे थे।

आरोपियों ने कबूली चोरी की वारदात

खान ने दावा किया कि उसके फ्लैटमेट के तीन मोबाइल फोन भी चोरी हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 15 वर्षीय किशोर और सह-आरोपी विशाल अहिरवार (20) को चोरी के सिलसिले में 14 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने 26 जुलाई को चोरी करने की बात कबूल कर ली है।

लड़के की मां के साथ भी पिटाई का आरोप

हालांकि, 18 अगस्त को मामले में एक गंभीर मोड़ तब आया जब लड़का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश हुआ। उसने आरोप लगाया कि 8 अगस्त की शाम लगभग 5.30 बजे उसे पुलिस ने जबरन उठा लिया और रात भर थाने में रखा। इस दौरान उसने एक दर्दनाक घटना का जिक्र किया। लड़के ने कहा कि पुलिस ने उसकी मां के साथ मारपीट की और उनका फोन जब्त कर लिया। इसके बाद उसे हिरासत में लेने से पहले 6,500 रुपये वसूल लिए।

20 अगस्त तक सुधार गृह में रहेगा आरोपी

लड़के ने कहा, "जब मैं (सेक्टर 126) पुलिस स्टेशन में था, तो इंस्पेक्टर ने बेल्ट से मेरी दोनों हथेलियों और कलाइयों पर और मेरे पैरों के तलवों पर भी मारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं चीख रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे मत मारो, लेकिन वह नहीं रुका।" फिलहाल, लड़का 20 अगस्त तक सुधार गृह में रहेगा।

मामले में DCP ने क्या कहा?

बोर्ड ने कहा, "गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को अधिकारी के खिलाफ गहन जांच और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी है, जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चे को कानूनी सहायता प्रदान करेगा।" हिरासत में यातना के आरोपों के बारे में जानकारी मिलने पर, डीसीपी (नोएडा) यमुना प्रसाद ने कहा, "हम मामले और नाबालिग लड़के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं।"

#Crime

Published on:

20 Aug 2025 02:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / Noida News: पुलिस हिरासत में की गई नाबालिग की बेल्ट से पिटाई; लड़के की मां के साथ भी मारपीट का आरोप

