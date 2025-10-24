UP Petrol -Diesel Rate
Petrol Diesel Prices: एक सप्ताह तक चले त्योहारों का सिलसिला गुरुवार को भाई-दूज के साथ ही समाप्त हो गया। जिसके बाद तेल की कीमतों में गिरावट दिखनी शुरू हो गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियों ने कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी हैं।
उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कमी आई है। हालांकि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सरकारी तेज कंपनियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में पेट्रोल के दाम छह पैसे बढ़कर 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल आठ पैसे बढ़कर 87.89 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। गाजियाबाद में पेट्रोल के दाम 48 पैसे गिरकर 94.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 56 पैसे कम होकर 87.47 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम 88 पैसे बढ़कर 106.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 83 पैसे बढ़ाकर 92.32 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।
|शहर
|पेट्रोल (₹/लीटर)
|डीज़ल (₹/लीटर)
|दिल्ली
|94.72
|87.62
|मुंबई
|103.44
|89.97
|चेन्नई
|100.76
|92.35
|कोलकाता
|104.95
|91.76
|नोएडा
|94.77
|87.89
|गाजियाबाद
|94.41
|87.47
|पटना
|106.11
|92.32
कच्चे तेल की कीमतों में बीते 24 घंटे में तेज उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड का भाव 65.85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो सवा डॉलर से ज्यादा की बढ़त है। इसी तरह, WTI का रेट भी बढ़कर 61.65 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग