सरकारी तेज कंपनियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में पेट्रोल के दाम छह पैसे बढ़कर 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल आठ पैसे बढ़कर 87.89 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। गाजियाबाद में पेट्रोल के दाम 48 पैसे गिरकर 94.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 56 पैसे कम होकर 87.47 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम 88 पैसे बढ़कर 106.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 83 पैसे बढ़ाकर 92.32 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।