त्‍योहार खत्‍म होते ही धड़ाम से गिरे पेट्रोल और डीजल के दाम; यहां कीमत 100रुपये लीटर से भी कम

Petrol Diesel Prices: त्‍योहार खत्‍म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम धड़ाम से गिर गए हैं। जानिए, कहां 100रुपये लीटर से भी कम में तेल मिल रहा है।

नोएडा

image

Harshul Mehra

Oct 24, 2025

UP Petrol -Diesel Rate

UP Petrol -Diesel Rate

Petrol Diesel Prices: एक सप्ताह तक चले त्योहारों का सिलसिला गुरुवार को भाई-दूज के साथ ही समाप्त हो गया। जिसके बाद तेल की कीमतों में गिरावट दिखनी शुरू हो गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियों ने कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी हैं।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम

उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कमी आई है। हालांकि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में पेट्रोल-डीजल के दाम

सरकारी तेज कंपनियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में पेट्रोल के दाम छह पैसे बढ़कर 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल आठ पैसे बढ़कर 87.89 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। गाजियाबाद में पेट्रोल के दाम 48 पैसे गिरकर 94.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल के 56 पैसे कम होकर 87.47 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम 88 पैसे बढ़कर 106.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 83 पैसे बढ़ाकर 92.32 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

शहरपेट्रोल (₹/लीटर)डीज़ल (₹/लीटर)
दिल्ली94.7287.62
मुंबई103.4489.97
चेन्नई100.7692.35
कोलकाता104.9591.76
नोएडा94.7787.89
गाजियाबाद94.4187.47
पटना106.1192.32

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

कच्चे तेल की कीमतों में बीते 24 घंटे में तेज उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड का भाव 65.85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो सवा डॉलर से ज्यादा की बढ़त है। इसी तरह, WTI का रेट भी बढ़कर 61.65 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

24 Oct 2025 12:23 pm

24 Oct 2025 12:22 pm

