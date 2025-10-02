वायरल पोस्टर पर भड़के सपा कार्यकर्ता, सियासत तेज, थाने के सामने किया विरोध-प्रदर्शन

कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी की और कहा कि इस तरह के पोस्टर समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। यह न केवल विपक्षी नेताओं का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला है। सपा नेताओं ने पुलिस को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि यह पोस्टर कथित तौर पर नोएडा के चौड़ा गांव निवासी एक युवक द्वारा बनाया और शेयर किया गया है।