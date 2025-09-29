Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

दशहरा के लिए नोएडा में रूट डायवर्जन, दोपहर 2 बजे से देर रात तक का प्लान जारी

दशहरा पर्व पर शहर में गुरुवार को बड़े स्तर पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है।

2 min read

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 29, 2025

नोएडा में जारी किया गया दशहरा को लेकर रूट डायवर्जन, PC-IANS

नोएडा : दशहरा पर्व पर शहर में गुरुवार को बड़े स्तर पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके चलते नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम, सेक्टर-62 तथा महर्षि आश्रम के आसपास दोपहर 2 बजे से देर रात तक वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक रूट का ही इस्तेमाल करें, अन्यथा असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीन रंजन के अनुसार, तीनों स्थानों पर सौ से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश सिर्फ पासधारक वाहनों को ही मिलेगा, जबकि बिना पास वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से ही जाना होगा।

भीड़भाड़ वाली स्थिति में ट्रैफिक व्यवस्था 1 अक्टूबर दोपहर से ही लागू की जा सकती है। अगर किसी वाहन चालक को यातायात से संबंधित समस्या हो तो वह तुरंत हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वाहन अगर निर्धारित पार्किंग के अलावा सड़क पर खड़ा पाया गया तो क्रेन से तुरंत उठाया जाएगा।

सेक्टर-62 चौकी से वैल्यू बाजार और फोर्टिस की ओर जाने वाला रास्ता बंद किया जा सकता है। ऐसे वाहन सेक्टर-59 तिराहे या मामूरा चौराहे से होकर गुजरेंगे। वैल्यू बाजार तिराहा से सेक्टर-62 की ओर आने वाला रास्ता बंद रहेगा। वाहन चालकों को सेक्टर-59 तिराहा और मामूरा के रास्ते से ही गंतव्य तक पहुंचना होगा।

सीडेक सी-32 से पीएमओ अपार्टमेंट की ओर आने वाले वाहनों को रोका जाएगा, जिन्हें सेक्टर-62 पुलिस चौकी के रास्ते भेजा जाएगा। स्टेडियम पहुंचने वालों के लिए पार्किंग व्यवस्था रहेगी। वीवीआईपी वाहन गेट नंबर 7 से प्रवेश-निकास करेंगे। पासधारक वाहन गेट नंबर 3 से प्रवेश और 4 से बाहर निकलेंगे। साधारण आगंतुक अपने वाहन एडोब कंपनी के पास खाली स्थान में पार्क कर सकेंगे।

पैदल आने वाले लोग गेट नंबर 7 और 8 को छोड़कर किसी भी गेट से प्रवेश कर सकेंगे। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक, सेक्टर-19 टेलीफोन एक्सचेंज से आने वाले वाहन सेक्टर-10-21 यू-टर्न होते हुए जलवायु विहार, निठारी, सेक्टर-31-25, एनटीपीसी, गिझौड़ होकर आगे जा सकेंगे। सेक्टर-12-22-56 तिराहे से स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहन को सेक्टर-57, गिझौड़, एनटीपीसी, सेक्टर-31-25 के रास्ते भेजा जाएगा।

रजनीगंधा की ओर जाने वाले वाहन को मेट्रो अस्पताल सेक्टर 8/10/11/12, हरौला, झुंडपुरा के रास्ते से गुजरना होगा। डीएम चौराहा सेक्टर-27 से जलवायु विहार या स्पाइस मॉल की ओर जाने वालों को निठारी, सेक्टर- 31-25, एनटीपीसी, गिझौड़ चौक होते हुए भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें

बजाज पल्सर से लेकर रॉयल एनफील्ड बुलेट तक, जानें GST छूट के बाद इन 5 टू-व्हीलर्स पर कितनी होगी बचत
ऑटोमोबाइल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 04:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / दशहरा के लिए नोएडा में रूट डायवर्जन, दोपहर 2 बजे से देर रात तक का प्लान जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2, 3, 4 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

नोएडा

सिर्फ 17 छात्राओं से छेड़छाड़ नहीं….मां-बाप तक को बदल डाला, अब लड़कियों के बाथरूम में कैमरे लगाने वाले चैतन्यानंद के खुले खतरनाक राज

Chaitanyananda Saraswati Case Update latest
नोएडा

दीपावली से पहले नोएडा की सड़कों पर तेजी से हो रहा काम, गड्ढ़े भरने और नवीनीकरण के साथ सड़कें होंगी चमकदार

noida road renovation before diwali potholes filling maintenance
नोएडा

मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार; 28, 29 30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर को इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश!

weather update
नोएडा

नोएडा सेक्टर-107 सन वर्ल्ड सोसाइटी में भीषण आग, दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.