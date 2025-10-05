Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

कार से उतकर सफाईकर्मी को बेरहमी से पीटा; थप्पड़ जड़कर दी जाति-आधारित गालियां, क्या है मामला?

Crime News: कार से उतकर सफाईकर्मी को बेरहमी से पीटा गया। थप्पड़ जड़कर उसे जाति-आधारित गालियां दी गई। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read

नोएडा

image

Harshul Mehra

Oct 05, 2025

sanitation worker brutally beaten

कार से उतकर सफाई कर्मी को बेरहमी से पीटा। फोटो सोर्स-X

Crime News: नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के होशियारपुर गांव में एक अज्ञात व्यक्ति ने 35 साल के सफाई कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद शख्स ने सफाईकर्मी को पिस्तौल दिखाकर धमकाया।

कार से उतरकर सफाईकर्मी की पिटाई

पुलिस को घटना का एक वीडियो मिला है। जिसमें आरोपी ड्यूटी पर तैनात पीड़ित के साथ मारपीट कर रहा है। उसे थप्पड़ मार रहा है और पिस्तौल तानकर उसे धमका रहा है। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की पहचान सेक्टर-24 स्थित मोरना गांव निवासी संजू उर्फ ​​संजीव कुमार के रूप में हुई है।

दी गई जाति-आधारित गालियां

पीड़ित द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक, शनिवार सुबह संजीव कुमार अपने ड्यूटी लोकेशन होशियारपुर गांव की गली नंबर 4 में सफाई का काम कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ एक हाथ गाड़ी भी थी। ये गाड़ी सफेद रंग की कार से टच हो गई। इसके बाद कार से उतरे एक व्यक्ति ने उन्हें जाति-आधारित गालियां देनी शुरू कर दीं।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पीड़ित ने FIR में बताया, “शख्स ने पहले मेरी छाती पर मारा। इसके बाद उसने थप्पड़ जड़ा। फिर बंदूक दिखाकर मुझे धमकी दी। स्थानीय लोग मुझे बचाने आए। उस समय मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया।''

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

नोएडा के DCP यमुना प्रसाद ने बताया कि शिकायत के आधार पर, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा की आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। कार नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / कार से उतकर सफाईकर्मी को बेरहमी से पीटा; थप्पड़ जड़कर दी जाति-आधारित गालियां, क्या है मामला?

