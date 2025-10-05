कार से उतकर सफाईकर्मी को बेरहमी से पीटा; थप्पड़ जड़कर दी जाति-आधारित गालियां, क्या है मामला?

नोएडा के DCP यमुना प्रसाद ने बताया कि शिकायत के आधार पर, एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा की आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। कार नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।