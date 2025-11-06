Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

‘गंगाजल’ मूवी स्टाइल को पुलिस ने किया कॉपी? कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ खींचतान; 4 सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड

Crime News: नोएडा में चार सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक SHO को लाइन हाजिर किया गया है। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Harshul Mehra

Nov 06, 2025

strict action taken after confrontation between lawyers and noida police at aligarh district court

कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ पुलिस की खींचतान। फोटो सोर्स-AI

Crime News: ग्रेटर नोएडा में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और वकीलों के बीच जमकर खींचतान हुई। अलीगढ़ जिला कोर्ट में वकीलों और नोएडा पुलिस के बीच हुई खींचतान के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है।

SHO को किया गया लाइन हाजिर

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जारचा थाने के SHO को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही मामले में 4 सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है।

सिविल ड्रेस में थे नोएडा पुलिस के जवान!

बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सैंथली गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी शूटर सचिन गुर्जर और बॉबी तोंगड़ा उर्फ पहलवान 30 अक्टूबर को अलीगढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण (Surrender) करने पहुंचे थे। जिसके बाद नोएडा पुलिस की कई टीमें भी कोर्ट परिसर में पहुंच गईं। कोर्ट कैंपस में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच इस दौरान टकराव हो गया। आरोप है कि सिविल ड्रेस में नोएडा पुलिस के जवान थे। साथ ही हथियारों के साथ आरोपी को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर खींचतान हुई।

घटना का वीडियो हुआ था जमकर वायरल

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। हालांकि घटना के बाद सचिन गुर्जर को पुलिस अपने साथ ले जाने में सफल रही, जबकि दूसरे आरोपी बॉबी तोंगड़ा कोर्ट में सरेंडर करने में सफल रहा। इसके बाद अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने जिला जज के माध्यम से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग मामले को लेकर की थी।

4 सब इंस्पेक्टर भी सस्पेंड

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने जांच के बाद जारचा थाने के SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही सब इंस्पेक्टर भारत (दादरी), सब इंस्पेक्टर ललित गंगवार (जारचा), सब इंस्पेक्टर शुभम प्रधान (जारचा), सब इंस्पेक्टर प्रिंस यादव, हेड कांस्टेबल सोहनवीर (दादरी), कांस्टेबल गौरव (जारचा) को सस्पेंड कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

‘तमीज से खाना सर्व करो’, पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा परोसा चिकन फ्राई; मैरिज हॉल बन गया अखाड़ा!
बिजनोर
crime news dispute over fried chicken led to fight between two groups in bijnor leaving 15 injured

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 03:18 pm

Published on:

06 Nov 2025 03:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ‘गंगाजल’ मूवी स्टाइल को पुलिस ने किया कॉपी? कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ खींचतान; 4 सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव, 48 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

दिल टूटने पर हिल गया दिमाग! वकालत के दौरान हुए प्रेम का खौफनाक अंत

crime scene
नोएडा

पश्चिमी विक्षोभ फिर हुआ एक्टिव, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर किसानों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प

नोएडा

बड़े भाई को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में कूदा छोटा भाई, दोनों की मौत, पड़ोसी की भी हालत बिगड़ी

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.