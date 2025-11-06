‘गंगाजल’ मूवी स्टाइल को पुलिस ने किया कॉपी? कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ खींचतान; 4 सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड

कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ पुलिस की खींचतान। फोटो सोर्स-AI
Crime News: ग्रेटर नोएडा में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस और वकीलों के बीच जमकर खींचतान हुई। अलीगढ़ जिला कोर्ट में वकीलों और नोएडा पुलिस के बीच हुई खींचतान के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है।
नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जारचा थाने के SHO को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही मामले में 4 सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है।
बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सैंथली गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी शूटर सचिन गुर्जर और बॉबी तोंगड़ा उर्फ पहलवान 30 अक्टूबर को अलीगढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण (Surrender) करने पहुंचे थे। जिसके बाद नोएडा पुलिस की कई टीमें भी कोर्ट परिसर में पहुंच गईं। कोर्ट कैंपस में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच इस दौरान टकराव हो गया। आरोप है कि सिविल ड्रेस में नोएडा पुलिस के जवान थे। साथ ही हथियारों के साथ आरोपी को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर खींचतान हुई।
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। हालांकि घटना के बाद सचिन गुर्जर को पुलिस अपने साथ ले जाने में सफल रही, जबकि दूसरे आरोपी बॉबी तोंगड़ा कोर्ट में सरेंडर करने में सफल रहा। इसके बाद अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने जिला जज के माध्यम से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग मामले को लेकर की थी।
नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने जांच के बाद जारचा थाने के SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही सब इंस्पेक्टर भारत (दादरी), सब इंस्पेक्टर ललित गंगवार (जारचा), सब इंस्पेक्टर शुभम प्रधान (जारचा), सब इंस्पेक्टर प्रिंस यादव, हेड कांस्टेबल सोहनवीर (दादरी), कांस्टेबल गौरव (जारचा) को सस्पेंड कर दिया गया है।
