‘गंगाजल’ मूवी स्टाइल को पुलिस ने किया कॉपी? कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ खींचतान; 4 सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड

बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सैंथली गांव में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी शूटर सचिन गुर्जर और बॉबी तोंगड़ा उर्फ पहलवान 30 अक्टूबर को अलीगढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण (Surrender) करने पहुंचे थे। जिसके बाद नोएडा पुलिस की कई टीमें भी कोर्ट परिसर में पहुंच गईं। कोर्ट कैंपस में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच इस दौरान टकराव हो गया। आरोप है कि सिविल ड्रेस में नोएडा पुलिस के जवान थे। साथ ही हथियारों के साथ आरोपी को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर खींचतान हुई।