नोएडा

UP Rains: मानसून को लेकर नया अपडेट, अगले 48 घंटे में फिर झमाझम बारिश, 2 दिन सताएगी उमस भरी गर्मी

UP Rains: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर नया अपडेट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए बेदर सिस्टम से अगले 48 घंटे में एक बार फिर झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होगा। जिसके तीन-चार दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है।

नोएडा

Mahendra Tiwari

Aug 27, 2025

Up Rains
सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दो दिन एक बार फिर लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। इस दौरान दो से तीन डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी। बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम से अगले 48 घंटे में फिर मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त से फिर मूसलाधार बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। यह सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है।

Up Rains: उत्तर प्रदेश में छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़ दिया जाए। तो अगले दो दिनों तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार की सुबह ताजा अपडेट जारी कर 30 अगस्त यानी अगले 48 घंटे बाद एक बार फिर जोरदार बारिश शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30,31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक एक बार फिर भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम दोनों संभाग में लगातार चार दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में हल्की बारिश दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए वेदर सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त से एक बार फिर तांडव मचा सकता है। जिसका सिलसिला लगातार चार दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है।

2 दिन सताएगी उमस भरी गर्मी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अगस्त को यूपी के नोएडा सहित पास के जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। 28 और 29 अगस्त को उमस भरी गर्मी सताएगी। अगले 48 घंटे बाद एक बार फिर यूपी के पूर्वी और पश्चिम दोनों संभाग में लगातार चार दिन भारी बारिश की संभावना है।

27 Aug 2025 07:42 am

