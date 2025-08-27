UP Rains: मानसून को लेकर नया अपडेट, अगले 48 घंटे में फिर झमाझम बारिश, 2 दिन सताएगी उमस भरी गर्मी

Up Rains: उत्तर प्रदेश में छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़ दिया जाए। तो अगले दो दिनों तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार की सुबह ताजा अपडेट जारी कर 30 अगस्त यानी अगले 48 घंटे बाद एक बार फिर जोरदार बारिश शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30,31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक एक बार फिर भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम दोनों संभाग में लगातार चार दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में हल्की बारिश दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए वेदर सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त से एक बार फिर तांडव मचा सकता है। जिसका सिलसिला लगातार चार दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है।